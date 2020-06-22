Беременную уличную певицу избили в Питере из-за песен Земфиры и Агузаровой

12:15

Семейная чета уличных музыкантов подверглась нападению подростков 21 июня в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл у метро «Рыбацкое». Двоим подросткам не понравились песни Земфиры, Жанны Агузаровой, «Браво» и Елки в исполнении супругов, сообщает 78.ru. Ценители обвинили певцов в использовании фонограммы и предложили зачитать рэп.

Вскоре хулиганы вернулись уже вшестером с самыми агрессивными намерениями. Завязалась драка, от которой находящаяся на 14-й неделе беременности певица хотела поначалу уберечься. Но когда на ее мужа напали сзади, она вмешалась и получила травмы. В результате у обоих сломаны носы, а у мужчины выбиты зубы.

Уличные артисты подали заявление в полицию, СК возбудил уголовное дело.



