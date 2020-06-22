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Беременную уличную певицу избили в Питере из-за песен Земфиры и Агузаровой

12:15 22.06.2020

Семейная чета уличных музыкантов подверглась нападению подростков 21 июня в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл у метро «Рыбацкое». Двоим подросткам не понравились песни Земфиры, Жанны Агузаровой, «Браво» и Елки в исполнении супругов, сообщает 78.ru. Ценители обвинили певцов в использовании фонограммы и предложили зачитать рэп.

Вскоре хулиганы вернулись уже вшестером с самыми агрессивными намерениями. Завязалась драка, от которой находящаяся на 14-й неделе беременности певица хотела поначалу уберечься. Но когда на ее мужа напали сзади, она вмешалась и получила травмы. В результате у обоих сломаны носы, а у мужчины выбиты зубы.

Уличные артисты подали заявление в полицию, СК возбудил уголовное дело. 


 

Темы: Санкт-Петербург, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 19:23
Гость: tot64

Отморозки: у вас это русские "подростки". У нас это мусульмане , арабы да негры. Ну и русские конечно , куда же без них то...
22.06.2020, 14:33
Гость: Русский офицер Жириновский В. В

ЧЕ смеётесь??? Это Россия!!!
22.06.2020, 14:14
Гость: ДВП

Всё это из за мягкого законодательства в отношении малолетних. Знали бы что за драку получат пятилетку,и будут до звонка там отдыхать,тогда бы подумали -стоит нападать или нет. Не хочешь,не слушай,мимо пройди. Вон в Шушенское отморозки девочку 12 лет изнасиловали и убили,может тоже надо войти в инее положение-добровольно никто не давал? А ведь один из них уже её насиловал,год назад. И посадить не смогли,14 не было. А шлепнуть их всех,чище бы стало,и детям безопасней играть.
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