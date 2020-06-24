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Sankt Velten - The Discreet Charm Of Evil

05:29 24.06.2020

Немцы Sankt Velten представили lyric video на второй сингл со своего дебютного альбома The Discreet Charm of Evil.

Релиз доступен на всех цифровых платформах, включая Яндекс.Музыку.

Темы: Музыка в мире
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