Азон «Лайтс» (мини-альбом)

Исполнитель: Азон, Название: «Лайтс», Стиль: панк-акустика, Год: 2020

Обложка альбома. Предоставлено издателем

Подольская панк-команда «Азон» существует с осени 2000 года. Нельзя сказать, что все эти годы творчество группы было на слуху, хотя, например, через ее ряды прошел Дмитрий «Сокол» Соколов, создавший позже собственный вполне успешный проект «ЙОРШ». Но в свой юбилейный год «Азон» сделал нечто такое, что, возможно, позволит расширить коллективу круг почитателей.

Мини-альбом «Лайтс» - это студийная воплощение части акустической программы, с которой группа гастролировала в 2019-м. Нынешние панк-группы не так уж часто записывают акустические релизы, ведь адреналина в таких работах меньше, а изобретательность нужна недюжинная - тремя дворовыми аккордами точно не обойтись. Три песни, вошедшие в «Лайтс», дают понять, что с креативом у музыкантов все в полном порядке.

В отличие, скажем, от «Тараканов!», меняющими музыкальные жанры в Unplugged Unlimited, как перчатки, «Азон» не стал прибегать к эклектике, но и в дворовость с сермяжностью тоже не скатился. Свинговой ритмикой эти песни напоминают программу Punk Jazz от F.P.G а отменный мелодизм и эмоциональный вокал вызывают ассоциации с «Элизиумом».

Обилие партий акустических гитар в песне «После нас» выгодно акцентируют внимание на ее экологическом посыле. Гармонь во «Все равно» - важный штрих к портрету бесшабашного инфантильного рок-музыканта от лица которого написана эта вещь. Окружающим он кажется недалеким грубияном, но на самом деле, как следует из текста, способен изъясняться галантно и возвышенно.

Настоящая находка – заключительный трек «Некуда спешить». В пресс-релизе он охарактеризован как «баллада, повествующая о спокойном наслаждении уснувшим и затихшим городом». Однако, на самом деле, песня глубже, ведь за кадром явно остается какая-то серьезная личная драма, ощутимая в надрывных интонациях вокалиста и совсем уже не лайтовых гитарных соло. «Некуда спешить» уже уверенно претендует на статус главного российского панк-хита этого лета. А сам мини-альбом воспринимается как пролог к чему-то более весомому.

