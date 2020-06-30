Лана Свит: «Я столкнулась с отсутствием поддержки коллег, и Дробыш не стал исключением»

17:02

Светлана Столповских – популярная певица, работающая под творческим псевдонимом Лана Свит, телеведущая и музыкальный продюсер – рассказала нам о начале своей певческой карьеры, непростом расставанием с ПЦ Виктора Дробыша и разводе

- Лана, как изменилась Ваша жизнь в условиях самоизоляции?

- Конечно, моя жизнь изменилась кардинально. Мой обычный ритм до пандемии – это подъём в семь утра и тысяча дел в течение дня: съёмки, интервью, репетиции, запись в студии и бесконечные деловые переговоры. Но я человек позитивный, и на данные изменения смотрю с положительной точки зрения. Например, я гораздо больше времени стала проводить с сыном и смогла больше погрузиться во все проблемы, радости и переживания двенадцатилетних подростков. Сейчас у меня, наконец, стало хватать больше времени на спорт, которым я занимаюсь каждый день, как я давно и мечтала. Много прочитанных книг и пересмотренных хороших фильмов – тоже одно из достижений «карантина». Сейчас я готовлю танцевальную программу и релиз новой песни, которая зазвучит на многих популярных радиостанциях страны в ближайшие две недели. Для меня нынешний период – это время перезагрузки. И я желаю всем не сдаваться, не падать духом и, конечно, соблюдать осторожность.

- Шоу-бизнес – одна из самых пострадавших от пандемии сфер. Вы тоже ощутили серьёзные потери?

- Конечно, очень жаль, что отменилось множество запланированных выступлений и событий. Первый концерт шоу «Вокруг Светы», продюсером которого я являюсь, не состоялся, так как он готовился на дату как раз в первую неделю объявления пандемии. Он обязательно пройдёт в сентябре, когда мы, надеюсь, вернёмся к прежней жизни. Но всё же мне удалось вместе с Григорием Лепсом, Валерией, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими артистами выступить на нескольких онлайн-концертах. Например, мы приняли участие в грандиозном фильме-концерте в честь Юбилея Победы. Состоялось выступление популярных артистов и на открытии храма Вооружённых сил России, построенном в память о погибших воинах.

- Вы несколько лет выступаете сольно. Как получилось, что, работая в Продюсерском центре Виктора Дробыша, Вы решили стать певицей?

- Да, в течение 10 лет я руководила Продюсерским центром Дробыша и была правой рукой одного из самых больших продюсеров нашей страны. Но на протяжении многих лет артисты и музыкальные продюсеры, с которыми я общалась, задавали мне вопрос, почему я не пою, не строю собственную музыкальную карьеру, ведь я профессиональный музыкант (за моими плечами обучение в московской консерватории). И однажды, наступил момент, когда я почувствовала, что готова.

Конечно, с просьбой о песне я обратилась к Виктору Дробышу, но он отказал мне. В скором времени совершенно случайно я получила по почте песню под названием «Горько», и поняла, что именно с неё начнётся моя сольная карьера. Как только я её записала, начали буквально происходить чудеса - моя песня сразу попала на все популярные радиостанции, а клип за первые две недели собрал огромное количество просмотров и был номинирован почти на все музыкальные премии, как «самый горячий клип» и как «прорыв года». Совмещать сольную карьеру и работу в Продюсерском центре на тот момент было очень сложно, так как в первый же месяц на меня обрушилось огромное количество заказных выступлений.

- Вы хорошо расстались с Виктором Яковлевичем? Он легко Вас отпустил?

- Увы, успех имеет и обратную сторону. Как только моя песня взорвала чарты радиостанций, я столкнулась с отсутствием поддержки своего профессионального окружения и коллег. А многие из них буквально отвернулись от меня. К сожалению, Виктор Яковлевич не стал исключением. Примерно через месяц после того, как моя песня стала одной из самых «заказываемых» на радио, я узнала, что Дробыш обращался к радийщикам с просьбой снять эту песню с ротаций. Тогда мы ещё работали вместе.

Поскольку эта информация меня шокировала, я сказала Виктору Яковлевичу, что мне это известно. До сих пор ему благодарна за то, что он не стал скрывать данный факт и честно объяснил свою позицию. По его мнению, это неправильно, что песни руководителя его продюсерского центра играют на радио, в то время как не все песни артистов этого же центра не звучат на радиостанциях, и они возмущены по этому поводу. Этот разговор окончательно убедил меня в том, что я должна уйти со своей должности и соответственно из ПЦ Дробыша.

Тем более, как я и говорила ранее, что многие известные исполнители отвернулись от меня и не готовы были видеть среди артистов. Кто-то, боясь конкуренции, а кто-то, видя во мне исключительно продюсера и помощника в их личной карьере. Самая большая ирония заключается в том, что с самого старта своего творческого пути меня преследовали слухи, что начать карьеру мне помог Дробыш, который имеет огромные связи в шоу-бизнесе. Виктору я очень благодарна. Я всегда восхищалась им и как композитором, и как человеком тонкого ума и редкого продюсерского таланта. За 10 лет совместной работы мы столько с ним всего создали, столько артистов раскрутили, столько хитов выпустили.

Я ещё долго переживала разрыв с Виктором Яковлевичем, который за долгие годы сотрудничества стал мне не только другом, как я считала, но и учителем и даже крёстным отцом моего сына. Через год после моего ухода из его Продюсерского центра, когда мы встретились на одной музыкальной премии, на которую я была номинирована со своим клипом, Дробыш сделал вид, что не знаком со мной и даже не поздоровался. Но всё это уже позади. Наши отношения вряд ли будут прежними. Но я благодарна ему за те десять лет, которые стали одним из самых ярких периодов в моей жизни.

- Лана, как Ваш прежний опыт работы помогает Вам сегодня?

- Самый первый свой продюсерский опыт я получила на «Фабрике звёзд». С 1-го по 6-й сезоны этого проекта я успела поработать главным администратором, помощником режиссёра, музыкальным редактором и в итоге правой рукой музыкального продюсера «Фабрики». В то время «Фабрика звёзд» была, наверное, самым масштабным и рейтинговым телевизионным шоу. Опыт, полученный мной там, действительно уникален. Параллельно я начала работать в ПЦ Дробыша, где мы помогли добиться успеха таким артистам, как Стас Пьеха, Слава, Зара, сотрудничали со Стасом Михайловым и Еленой Ваенгой. Всё, чему я научилась в тот период, помогает мне сейчас и как продюсеру, и как артистке, и как руководителю, который ставит задачи всем членам своей команды.

- Лана, расскажите о переменах в Вашей личной жизни. Как повлиял на Вас недавний развод?

- Моя жизнь изменилась в корне после того, как мы с супругом расстались. Это произошло несколько месяцев назад, но только в июне я получила официальный документ о разводе. Это печальная история, так как мы с сыном остались буквально без средств к существованию. Я была уверена, что мы сможем расстаться по-человечески, прожив столько лет вместе. Но оказалось, что у моего супруга другой взгляд на эту ситуацию. Спасибо друзьям, которые не оставили нас с сыном в беде – кто-то дал машину, кто-то помог найти жильё. Сейчас я очень много работаю, с надеждой и, как всегда, с оптимизмом смотрю в будущее. Любые трудности даются нам неслучайно. Это всегда толчок к ещё более активному саморазвитию, росту и познанию себя.

- Расскажите об увлечениях Вашего сына Георгия. Планирует ли он тоже со временем связать свою жизнь с шоу-бизнесом?

- Моему сыну 12 лет. И, как и положено в этом возрасте, молодой человек активно ищет себя. До сих пор мы думали, что он станет теннисистом. Он подавал большие надежды в этом виде спорта. Но из-за очень быстрого роста и нагрузки на суставы и связки, занятия пришлось приостановить. Сейчас главное в его жизни учёба. Он готовится стать дипломатом, учит языки, много занимается. В детстве несколько лет он учился в «Непоседах», у него чистый голос и очень привлекательная внешность. Но я считаю, что одного артиста в семье достаточно, и увлечение дипломатией и экономикой для мужчины более перспективное направление.





- Каковы Ваши творческие планы? О чём Вы мечтаете, как певица?

- Так случилось, что после расставания с супругом в мой репертуар вошли песни, которые странным образом полностью совпали с событиями и переживаниями из моей жизни. Песня «В моём сердце», которая на протяжении многих месяцев звучит на радиостанциях, рассказала слушателям, что я чувствовала в тот момент.

А сейчас песня «Холостяк», над которой я заканчиваю работу, ставит точку в бракоразводном процессе и в этом сложном периоде моей жизни. В ближайшее время песня зазвучит на всех популярных радиостанциях страны, и я её посвящаю всем девушкам, которые сейчас переживают развод. Девчонки, держитесь! Скоро станет легче, поверьте! Началось лето и, поверьте, всё сбудется!

Как певица я мечтаю, подготовить большую концертную программу, с которой проеду по всей стране. Как бы это громко ни прозвучало, я хочу сделать людей немного счастливее. Тогда я буду точно знать, что не зря пришла в эту профессию.

Фото предоставлены пресс-службой певицы