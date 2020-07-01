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Певица Анита Цой попала в больницу с коронавирусом

14:47 1.07.2020
Певица Анита Цой попала в больницу с коронавирусом
Анита Цой © KM.RU

Аниту Цой срочно доставили в одну из московских клиник с неутешительным диагнозом «коронавирус».

Состояние пациентки оценивается как «серьезное, но не безнадежное». Как сообщает «Собеседник», организм артистки сильно истощен из-за диет. Во время карантина певица набрала лишний вес, и некий корейский целитель посоветовал ей исключить из рациона шоколад, выпечку, сухофруктты и ряд других продуктов, заменив их каким-то травным напитком.

Анита Цой недоумевает, где могла заболеть, поскольку несколько месяцев соблюдала режим самоизоляции. Ко Дню Победы она выпустила альбом «Нации победителей посвящается» со своими версиями песен «Темная ночь», «Журавли», «В землянке» и др.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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