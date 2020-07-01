Cemetery «Incursion of the Dark»

Исполнитель: Cemetery, Название: «Incursion of the Dark», Стиль: дэд-метал, Год: 2020

Архивные альбомы малоизвестных андеграундных команд, как правило, проходят по разряду, особо никого не цепляющих диковинок. Рецензенты таких работ нередко выдавливают из себя несколько сочувственных фраз, закрывая глаза не недостатки записи и щедро выпячивая ее достоинства.

Миниальбом саратовской дэд-группы Cemetery совсем не тот случай, поскольку этот диск вызывает горькое сожаление о том, что эти «кладбищенские мужи» не сумели в свое время громко заявить о себе.

Неторопливое очарование - вот как хочется определить доминирующий настрой релиза. Подобные эмоции вызывает уже «Intro», где разлитый в воздухе ужас всячески смакуется и подаётся порционно: вот вам тревожные клавиши, вот крик в ночи, а вот погребальный колокольный перезвон. И никакого хаоса и безумия!

Та же основательность присуща и первой полновесной песне «Blood» хронометражем почти в шесть минут. Монотонный грув успокаивает своей незыблемостью. Вокал вступает только к исходу второй минуты и этот удивленный гроул отлично передает трепет перед тайнами небытия. Уловив логику подачи материала, когда карты раскрываются не все сразу, ждешь с трепетом гитарного соло – и оно оправдывает самые радужные авансы.

«Terribble Dream» стартует с потусторонней партии 12-тиструнной гитары (была в арсенале у Cemetery и такая), ассоциирующейся с засыпанием. Грамотно поданный динамичный хоррор заставляет вспомнить об анекдоте, где кошмарами не мучаются, а наслаждаются. Способствует этому ощущению гулкий вокал, будто бы преломляющийся в сновидческом Зазеркалье. Заветная 12тиструнка очень умело ввинчена и в канву следующего трека «Doomsday», всплывая из самой пучины отчаяния.

Финальная «Creaton of a Zombie» служит макабрическим танцем для завсегдатаев этого некрополя. Если у Юрия Шевчука в свое время слаженно маршировали кладбище, то здесь оно куртуазной вальсирует. Так вот он какой «death без молотилова», лаконично воспетый в приведенной в буклете старинной рецензии «Железного марша»!