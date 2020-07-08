Определен главный российский артист десятилетия

11:23

Влиятельный портал TopHit назвал главного российского артиста последнего десятилетия.

Им стала певица Елка (Елизавета Иванцив), чьи хиты с 2010 по 2019 годы звучали на радио 19,8 миллионов раз. Прежде всего, это песни «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Девочка-студентка» и «Город обмана».

Комментируя результаты, Елка отметила, что этот тот самый случай, когда звезду сделала команда, которая помогла ей прорваться к самой вершине, преодолев неуверенность в себе, прокрастинацию и гордыню.

