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Определен главный российский артист десятилетия

11:23 8.07.2020
Определен главный российский артист десятилетия
Фото – Константин Мошков

Влиятельный портал TopHit назвал главного российского артиста последнего десятилетия.

Им стала певица Елка (Елизавета Иванцив), чьи хиты с 2010 по 2019 годы звучали на радио 19,8 миллионов раз. Прежде всего, это песни «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Девочка-студентка» и «Город обмана».

Комментируя результаты, Елка отметила, что этот тот самый случай, когда звезду сделала команда, которая помогла ей прорваться к самой вершине, преодолев неуверенность в себе, прокрастинацию и гордыню.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 11:34
Гость: Юляша

даже не смешно...кто это вообще ???
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