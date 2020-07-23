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Группа ABBA выпустит пять новых песен за последние 40 лет

12:15 23.07.2020
Группа ABBA выпустит пять новых песен за последние 40 лет
АВВА сегодня. Скриншот с YouTube

Квартет из Швеции ABBA готовится выпустить сразу пять свежих синглов в грядущем году.

Информацию об этом распространил блогер Джефф Ллойд, общавшийся в Zoom с основателем группы Бьорном Ульвеусом. Продюсер рассказал инсайдеру, что релиз песен намечался еще в конце 2019 года, однако их премьере помешали технические сложности и пандемия COVID-19.

Если песни все-таки выйдут, это будет первый релиз квартета за последние сорок лет.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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