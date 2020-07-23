Группа ABBA выпустит пять новых песен за последние 40 лет
АВВА сегодня. Скриншот с YouTube
Квартет из Швеции ABBA готовится выпустить сразу пять свежих синглов в грядущем году.
Информацию об этом распространил блогер Джефф Ллойд, общавшийся в Zoom с основателем группы Бьорном Ульвеусом. Продюсер рассказал инсайдеру, что релиз песен намечался еще в конце 2019 года, однако их премьере помешали технические сложности и пандемия COVID-19.
Если песни все-таки выйдут, это будет первый релиз квартета за последние сорок лет.