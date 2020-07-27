Музыкант Российского национального оркестра сыграл концерт для дельфинов

13:08

В интернете большой резонанс вызвало видео, на котором музыкант Российского национального оркестра Максим Рубцов играет концерт для дельфинов.

Флейтист тестирует на морских животных «Шутку» Иоганна-Себастьяна Баха. На видео заметно, как один дельфин внимательно слушает музыку. Его собрат подплывает, но быстро теряет интерес к происходящему и удаляется вновь. Первый же дельфин дослушивает пьесу до конца.

Пользователи написали, что у дельфина отличный вкус и что Рубцову стоит завести себе такого.

Ранее мы сообщали, что в Барселоне прошел симфонический концерт для растений.

