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Музыкант Российского национального оркестра сыграл концерт для дельфинов

13:08 27.07.2020
Музыкант Российского национального оркестра сыграл концерт для дельфинов
Стоп-кадр из видео

В интернете большой резонанс вызвало видео, на котором музыкант Российского национального оркестра Максим Рубцов играет концерт для дельфинов.

Флейтист тестирует на морских животных «Шутку» Иоганна-Себастьяна Баха. На видео заметно, как один дельфин внимательно слушает музыку. Его собрат подплывает, но быстро теряет интерес к происходящему и удаляется вновь. Первый же дельфин дослушивает пьесу до конца.

Пользователи написали, что у дельфина отличный вкус и что Рубцову стоит завести себе такого.

Ранее мы сообщали, что в Барселоне прошел симфонический концерт для растений.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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