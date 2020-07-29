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Лолита стала яблоком раздора в споре между Лозой и Пригожиным

14:01 29.07.2020
Лолита стала яблоком раздора в споре между Лозой и Пригожиным
Лолита Милявская © KM.RU

Гонорары Лолиты Милявской стали предметом ожесточенной дискуссии между Юрием Лозой и Иосифом Пригожиным.

Все началось с того, что Юрий Лоза публично возмутился суммой в 40 000 евро, которые Лолита получает за концерт. Параллельно певец посетовал, что шахтерские зарплаты редко превышают полсотни тысяч рублей.

Иосиф Пригожин вступился за Лолиту Милявску, сочтя поведение Юрия Лозы «немужским». Продюсер назвал певицу профессиональной артисткой и выразил мнение, что она вправе просить за свой концерт, хоть миллион, хоть два, хоть сто. В праве же Лозы на советы Лолите Пригожин отказал.

В середине июля Лолита Милявская выступила на фестивале «Славянский базар» в Витебске впервые за несколько месяцев вынужденного молчания из-за пандемии коронавируса. Певица исполнила две песни, включая лирического «Папу» под аккомпанемент клавишных.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.07.2020, 22:41
Гость: Zahar

Беда не в том, что Лолита получает какие то больльшие деньги,а в том, что она считается певицей.
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