Янка и Великие Октябри «Рок-Азия»

Исполнитель: Янка и Великие Октябри, Название: «Рок-Азия», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Фестиваль «Рок-Азия» - это история о том, как Барнаул на пять октябрьских дней 1990 года превратился в столицу мирового рока. До этого глава местного рок-клуба Евгений Колбашев проводил здесь с 1987 по 1989 год «Рок-периферии» с региональными командами. А потом придал фестивалю международный статус, пригласив гостей из Японии, Китая и Нидерландов.

Новосибирск на «Рок-Азии» был представлен тремя легендами: Дмитрием Ревякиным, группой «Путти» и Янкой и «Великими Октябрями». Несмотря на очевидную мощь первых двух, Яна Дягилева затмила всех. Очевидцы вспоминают ее фестивальный сет как сшибающий с ног сгусток энергии, не дающий мыслям и чувствам элементарно сфокусироваться.

В начале записи Евгений Колбашев интеллигентно увещевает зрителей вести себя поприличнее ради их же блага. Настрой «Великих Октябрей» резко контрастирует с этой установкой. Это сущий вихрь, из которого партии ритм-гитары тонут в клубке аморфных индустриальных звуков. От вокала Янки веет отчаянием и обреченностью, к тому же она несколько раз пропускает и путает слова.

Зато жару поддает то ли гитарист Сергей Зеленский, то ли басист Игорь Жевтун, почти в каждой песне дестабилизирующий ситуацию беспорядочными истошными криками. Иногда этот перфоманс забавно сочетается со смыслам песен – в частности, в «От большого ума» после строчки «от закрытых дверей до зарытых зверей» крикун и впрямь верещит крутящейся на вертеле добычей. Но вот, когда нужно, он вовремя не вступает, немилосердно запаздывая со второй вокальной линией в финале «Деклассированным элементам».

В CD-релизе «Выргорода» концерт в Барнауле представлен сразу двумя пультовыми фонограммами (концерт попросту продублирован). Сначала сомневаешься в оправданности такого нестандартного шага, но потом выясняется, что они и впрямь друг друга дополняют. В первом варианте все в порядке с объемом, но беда с различением инструментов. Во второй версии все партии слышны не в пример четче, но общий саунд какой-то плоский.

Видимо, концертник всякий раз нервно прячет от слушателя свое истинное лицо - как и сама Янка на обложке диска…

