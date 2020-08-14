Шнуров получил новый партийный пост и написал о забастовке в Белоруссии

13:43

Создатель группировки «Ленинград» стал доверенным лицом лидера Партии Роста Бориса Титова.

Отныне музыкант имеет право представлять интересы партийного лидера на выборах в законодательное собрание Челябинской области, сообщаетр URA.RU. По этому поводу Борис Титов провел пресс-конференцию, где выразил уверенность, что это поспособствует развитию интересов Партии Роста и консолидации сил ее десяти сопредседателей, одним из которых как раз является Сергей Шнуров.

Ранее вокалист «Ленинграда» откликнулся на протесты в Белоруссии, прокомментировав в стихотворной форме забастовку на заводе «БелАЗ»:

Все проблемы наружу вылазят,

Если их 20 лет не решали.

Забастовка, теперь на БелАЗе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин

И кричат как один:

«Уходи!

Уходи!

Уходи!»