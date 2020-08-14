Шнуров получил новый партийный пост и написал о забастовке в Белоруссии
Создатель группировки «Ленинград» стал доверенным лицом лидера Партии Роста Бориса Титова.
Отныне музыкант имеет право представлять интересы партийного лидера на выборах в законодательное собрание Челябинской области, сообщаетр URA.RU. По этому поводу Борис Титов провел пресс-конференцию, где выразил уверенность, что это поспособствует развитию интересов Партии Роста и консолидации сил ее десяти сопредседателей, одним из которых как раз является Сергей Шнуров.
Ранее вокалист «Ленинграда» откликнулся на протесты в Белоруссии, прокомментировав в стихотворной форме забастовку на заводе «БелАЗ»:
Все проблемы наружу вылазят,
Если их 20 лет не решали.
Забастовка, теперь на БелАЗе.
Лукашенко поддержка большая!
Вышли сотни людин
И кричат как один:
«Уходи!
Уходи!
Уходи!»