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Жители России увлеклись корейской поп-музыкой

14:13 20.08.2020
Жители России увлеклись корейской поп-музыкой
BTS. Фото из соцсетей

После месяца работы в России мировой музыкальный сервис Spotify проанализировал музыкальные вкусы российских меломанов.

Самые высокие позиции заняли песни корейского бойз-бенда BTS и отечественного рэпера Моргенштерна, сообщает РИА Новости. Лидером на нашей территории стал трек Cadillac, записанный Моргенштерном и Элджеем и выпущенный два месяца назад.

Больше всего прослушиваний Spotify зафиксировано в Москве. Однако корейцы BTS (направление K-Pop) оказались более востребованными в регионах.

Интересно, что в Челябинске, в отличие от других городов, чаще всего обращались медитативной музыке на ночь.   

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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