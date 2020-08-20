Жители России увлеклись корейской поп-музыкой

14:13

После месяца работы в России мировой музыкальный сервис Spotify проанализировал музыкальные вкусы российских меломанов.

Самые высокие позиции заняли песни корейского бойз-бенда BTS и отечественного рэпера Моргенштерна, сообщает РИА Новости. Лидером на нашей территории стал трек Cadillac, записанный Моргенштерном и Элджеем и выпущенный два месяца назад.

Больше всего прослушиваний Spotify зафиксировано в Москве. Однако корейцы BTS (направление K-Pop) оказались более востребованными в регионах.

Интересно, что в Челябинске, в отличие от других городов, чаще всего обращались медитативной музыке на ночь.