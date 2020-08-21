Правительство РФ подготовило Постановление о возврате билетов на концерты

10:55

Российское правительство завершило работу над проектом Постановления о порядке возврата билетов на зрелищные мероприятия.

Документ устанавливает регламент возврата билетов на концерты, театральные постановки и музейные мероприятия (исключая кинопоказы). Если отказ человека от посещения культурного события не связан с его болезнью или смертью родственников, то важно соблюсти несколько условий.

Прежде всего, заявление должно быть подано не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия. При этом билет не должен быть приобретен по акции или спецпрограмме. Возвращать позволено не более двух билетов разом.

В случае с форс-мажорными обстоятельствами, к заявлению должны прилагаться справки, срок подачи увеличивается до 14-ти дней после проведения концертов. Заявление организаторы обязаны рассмотреть в течение 10-ти дней.