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«Несчастный случай», 30 августа, Зеленый театр ВДНХ

21:05 25.08.2020
«Несчастный случай», 30 августа, Зеленый театр ВДНХ
Афиша. Предоставлена организаторами

Московская группа "Несчастный случай" была основана в 1983 году, а свой дебютный - ныне классический - альбом "Троды плудов" - выпустила в 1994-м

С тех пор "Несчастный случай" - надежная, приятная, а порой и жизнеутверждающая константа популярной музыки на русском языке, и события 2020 года это подтвердили уже не раз.

В феврале у группы вышел 11-й студийный альбом "В городе Лжедмитрове" - сборник песен, сочиненных для одноименного спектакля (ни для кого не секрет, что "Несчастный случай" и театр - брак, заключенный на небесах). Весной, когда все застряли в четырех стенах, музыканты запустили скрасивший самоизоляцию проект "Музыка на карантине".

Ну а на исходе лета "Несчастный случай" одним из первых выйдет из массивной тени известно чего - с большим концертом в Зеленом театре ВДНХ, специальная программа которого носит духоподъемное название "Столица радости моей" (поклонники группы сразу вспомнят ставшую одной из ее визитных карточек "Песню о Москве").

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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