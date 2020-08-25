«Несчастный случай», 30 августа, Зеленый театр ВДНХ

21:05

Московская группа "Несчастный случай" была основана в 1983 году, а свой дебютный - ныне классический - альбом "Троды плудов" - выпустила в 1994-м

С тех пор "Несчастный случай" - надежная, приятная, а порой и жизнеутверждающая константа популярной музыки на русском языке, и события 2020 года это подтвердили уже не раз.

В феврале у группы вышел 11-й студийный альбом "В городе Лжедмитрове" - сборник песен, сочиненных для одноименного спектакля (ни для кого не секрет, что "Несчастный случай" и театр - брак, заключенный на небесах). Весной, когда все застряли в четырех стенах, музыканты запустили скрасивший самоизоляцию проект "Музыка на карантине".

Ну а на исходе лета "Несчастный случай" одним из первых выйдет из массивной тени известно чего - с большим концертом в Зеленом театре ВДНХ, специальная программа которого носит духоподъемное название "Столица радости моей" (поклонники группы сразу вспомнят ставшую одной из ее визитных карточек "Песню о Москве").