Зритель скончался во время выступления певицы Земфиры

13:04

Первый рок-фестиваль на открытом воздухе после пандемии «Стереолето» в Санкт Петербурге не обошелся без жертв.

Шестого сентября в порту «Севкабель» во время сета Земфиры скончался один из ее поклонников. Мужчине стало плохо, его вынесли на руках из толпы. Медики пытались его реанимировать 10 минут, но все было без толку — в карете скорой помощи он скончался.

Земфира во время выступления пообещала выпустить новый альбом к апрелю 2020 года. Она пообещала концерты и тур в его поддержку, но пока посоветовала зрителям поберечь себя в нестабильной ситуации с коронавирусом.