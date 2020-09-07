]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Зритель скончался во время выступления певицы Земфиры

13:04 7.09.2020
Зритель скончался во время выступления певицы Земфиры
Фрагмент обложки диска «Жить в твоей голове». Предоставлено издателем

Первый рок-фестиваль на открытом воздухе после пандемии «Стереолето» в Санкт Петербурге не обошелся без жертв.

Шестого сентября в порту «Севкабель» во время сета Земфиры скончался один из ее поклонников. Мужчине стало плохо, его вынесли на руках из толпы. Медики пытались его реанимировать 10 минут, но все было без толку — в карете скорой помощи он скончался.

Земфира во время выступления пообещала выпустить новый альбом к апрелю 2020 года. Она пообещала концерты и тур в его поддержку, но пока посоветовала зрителям поберечь себя в нестабильной ситуации с коронавирусом.  

Темы: Чрезвычайные происшествия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире рок-музыки
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2020, 15:26
Гость: Чингис

какая гадость...эта ваша нарко зяма...
07.09.2020, 15:21
Гость: личный опыт

К апрелю 2020 года? Эта новость устарела. Апрель 2020 года уже прошёл, а вы и не заметили под масками-то.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации