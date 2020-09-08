Большой театр Товстоногова скрестит Шекспира с Шнуровым

16:01

Большой драматический театр имени Товстоногова открывает сезон в посткоронавирусныых реалиях.

В первую очередь будут показаны те спектакли, которые пришлось отменить из-за «самоизоляции», извещает Интерфакс. Так, 24 и 25 сентября там покажут постановку «Ночной писатель».

В первой декаде октября БДТ устроит премьеру спектакля «Джульетты» по бессмертной пьесе Уильяма Шекспира в интерпретации эстонцев Тиит Ойясоо и Эне-Лийс Семпер. Постановка примечательна тем, что в ней звучит музыка основателя группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, а две темы он сочинил целенаправленно для спектакля. Роль Джульетты играет певица Муся Тотибадзе.