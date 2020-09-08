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Большой театр Товстоногова скрестит Шекспира с Шнуровым

16:01 8.09.2020
Большой театр Товстоногова скрестит Шекспира с Шнуровым
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин

Большой драматический театр имени Товстоногова открывает сезон в посткоронавирусныых реалиях.

В первую очередь будут показаны те спектакли, которые пришлось отменить из-за «самоизоляции», извещает Интерфакс. Так, 24 и 25 сентября там покажут постановку «Ночной писатель».

В первой декаде октября БДТ устроит премьеру спектакля «Джульетты» по бессмертной пьесе Уильяма Шекспира в интерпретации эстонцев Тиит Ойясоо и Эне-Лийс Семпер. Постановка примечательна тем, что в ней звучит музыка основателя группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, а две темы он сочинил целенаправленно для спектакля. Роль Джульетты играет певица Муся Тотибадзе.

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Театр в России, Театральные премьеры в России
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