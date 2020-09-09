Лоза назвал Ефремова бездарностью и предсказал апелляцию приговора

14:52

Юрий Лоза вынес свой вердикт по поводу поступка Михаила Ефремова и судебного приговора актера.

По словам певца, «цирк» еще далеко не завершился, сообщает «Вечерняя Москва». Автор песен «Плот» и «Девочка в баре» спрогнозировал, что вскоре начнутся апелляции, госпитализации, домашние аресты и т. п. Ефремова при этом Лоза сравнил с отходами жизнедеятельности и нарек его «бездарностью».

Напоминаем, что Михаил Ефремов за инициацию смертельного ДТП 8 июня на Кутузовском проспекте получил накануне восемь лет колонии общего режима. Через два года и два месяца артист может добиться УДО или уменьшения срока наказания.