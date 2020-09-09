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Лоза назвал Ефремова бездарностью и предсказал апелляцию приговора

14:52 9.09.2020
Лоза назвал Ефремова бездарностью и предсказал апелляцию приговора
Юрий Лоза Стоп-кадр из видео

Юрий Лоза вынес свой вердикт по поводу поступка Михаила Ефремова и судебного приговора актера.

По словам певца, «цирк» еще далеко не завершился, сообщает «Вечерняя Москва». Автор песен «Плот» и «Девочка в баре» спрогнозировал, что вскоре начнутся апелляции, госпитализации, домашние аресты и т. п. Ефремова при этом Лоза сравнил с отходами жизнедеятельности и нарек его «бездарностью».

Напоминаем, что Михаил Ефремов за инициацию смертельного ДТП 8 июня на Кутузовском проспекте получил накануне восемь лет колонии общего режима. Через два года и два месяца артист может добиться УДО или уменьшения срока наказания.  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 23:11
Гость: Финикиец

Все правильно сказал Лоза, молодец! Вещи надо назыаать своими именами.
09.09.2020, 20:24
Гость: Радуга

Юрий Эдуардович,Вы все сказали верно....
09.09.2020, 14:59
Гость: Реалло

тут Юрик Лоза прав,и убийца должен отбывать не в Москве с "кондиционером" и жратвой из ресторана,а в бараке на Сибири на общих нарах,без права на УДО !
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