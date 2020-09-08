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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии

13:11 8.09.2020
Михаил Ефремов
Скриншот с YouTube

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, сообщает "Интерфакс".

Гособвинение просило приговорить актера к 11 годам колонии.

В приговоре судьи говорится, что "исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества". Тем самым суд не увидел возможность назначить актеру условное наказание.

По данным агентства, актер был заключен под стражу в зале суда. Ранее он находился под домашним арестом. 

Отмечается, что потерпевшая сторона полностью удовлетворена исходом дела и не будет подавать апелляционную жалобу. 

ДТП со смертельным исходом с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был под воздействием алкоголя и наркотических веществ. 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 16:51
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
08.09.2020, 16:40
Гость: Товарищ Сухов

вот и судья из вашего полку...вернее батальона женскаго... тоже такая половинчатая.
*
Справедливый приговор должен быть таким:
1. 12 лет строгого без УДО (за это время Ефремов мог бы излечиться не только от пьянства).
2. Пожизненное лишение права вождения авто, самоката, велосипеда, и прочих моноколес.
3. Компенсация всем родственникам погибшего в двойном размере от затрат Ефремова на своего адвоката Пашаева, - то есть 22 млн рублей.
08.09.2020, 16:38
Гость: Скорее это еще не окончательно

Апелляция, кассация видимо еще впереди..., наверняка скостят и этот срок. Затем конечно УДО, потому как не простой- а Заслуженный алкаш и деградант.
08.09.2020, 16:35
Гость: Товарищ Сухов

Излишний оптимизм.
*
Не знаю когда он выйдет, но если это и случится (а на зоне всякое бывает...), то выйдет Ефремов разве что прямо в больничку, где и проведет свой остаток жизни.
08.09.2020, 16:33
Гость: Товарищ Сухов

Грек,
можешь ли ответить, в перерывах между своими поздравлениями судье и пожеланиями здоровья главному виновнику сего очевидного "торжества", на следующие напрашивающиеся вопросы:
1.
Какова необходимость лишения прав вождения на 3 года, если осужденному дан срок 8 лет? - Чтобы на зоне он не имел право за руль садиться в течении первых трех лет?
2.
Компенсация по суду = 800 тыс рублей (вместо затребованных было 7.5 млн) - это что за деньги, для чего они??? - На мороженное, или есть другие мнения ?
3.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ: - Ефремов выплатил своему адвокату Пашаеву 11 млн рублей за то, что Пашаев привел его к такому результату - "8 лет общий режим"! -
- Не лучше ли Ефремов этот же самый, дал бы эти деньги (11 млн) не Пашаеву (отвратительному мерзавцу и пройдохе), но семье потерпевшего с искренним раскаянием и глубочайшими соболезнованиями, сразу же, и признав свою вину однократно и первоначально и далее содействовал бы ходу судебного разбирательства. а не устраивал бы клоунаду с придурью?????
*
Считаю, что такие нелепые Законы наши в РФ, из которых вытекают многие нелепые судебные практики - заслуга тех бесполезных депутатов, которых следует гнать взашей из ГД, без права занимать государственные должности пожизненно.
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