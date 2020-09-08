Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии

13:11

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, сообщает "Интерфакс".

Гособвинение просило приговорить актера к 11 годам колонии.

В приговоре судьи говорится, что "исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества". Тем самым суд не увидел возможность назначить актеру условное наказание.

По данным агентства, актер был заключен под стражу в зале суда. Ранее он находился под домашним арестом.

Отмечается, что потерпевшая сторона полностью удовлетворена исходом дела и не будет подавать апелляционную жалобу.

ДТП со смертельным исходом с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был под воздействием алкоголя и наркотических веществ.