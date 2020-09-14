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Российский диджей скончался в Крыму после драки

15:34 14.09.2020
Российский диджей скончался в Крыму после драки
Фото из инстаграма Сергея Бабина

Диджей из Орска Сергей Бабин (mr. Basic) погиб в Крыму, не выйдя из комы в больнице.

В начале сентября музыкант выступал с серией концертов в Крыму. Отыграв предпоследний сет тура на фестивале Z.Cites 5 сентября, музыкант пришел отдохнуть в съемный дом. Однако это сделать не удалось, поскольку Бабин и его спутники подверглись нападению агрессивно настроенных соседей. Получив от одного из них в голову камнем, электронщик упал и ударился головой о землю.

Несколько дней диджей провел в местной больнице в коме на аппарате ИВЛ. Операцию ему сделать не удалось и в итоге диджей скончался.

С 2010 года Сергей Бабин жил в Москве и был востребован как музыкант. После возвращения из Крыма он должен был выступать в столице и Казани.  

Темы: Крым, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире электронной музыки, Происшествия и несчастные случаи с туристами
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14.09.2020, 15:49
Гость: Шило

Российский диджей.., а чей Крым!?
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