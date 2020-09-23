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Определены самые любимые песни жителей России

14:30 23.09.2020

Судя по результатам прослушиваний новой музыки, русский рэп у жителей нашей страны одержал окончательную победу над американским.

В сентябре жители России чаще всего прослушивали такие новомодные отечественные композиции, как «Юность» группы Dabro, «Сияй» Ramil’ и фит «Краш» Клавы Коки и NILETTO. Составители рейтинга «Яндекс.Музыка» пришли к выводу, что еcли 10 лет назад в первой сотне были 52 русские песни, то теперь таковых уже 87.

Среди зарубежных предпочтений десятилетия жителей России лидируют такие: Believer группы Imagine Dragons, bad guy Билли Айлиш и Life певицы Zivert. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 15:19
Гость: Музыкант

Кто вообще все эти люди ???
Я не шучу,к тому-же я сам музыкант.
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