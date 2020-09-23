Би-2 «New Best» (2CD, специальное издание)

Исполнитель: Би-2, Название: «New Best», Стиль: рок, Год: 2019

Группа «Би-2» и архив — понятия плохо совместимые. Их стихия — креатив, перфомансы и мультимедия. Но даже релиз своего двойного сборника лучших песен они обставили так, что у слушателей появилось немало поводов для удивления.

Трек-лист издания формировался на основе статистики самых прослушиваемых песен. Выход «New Best» сопровождается концертами, на которых порядок песен повторяется со сборником один в один. И в релиз вошли такие незаслуженно выпавшие из активного обихода песни, как «Зажигать», «Он плохо кончил» и «Ангелы».

В середине концертов тура «New Best» «Би-2» выходят на резервную сцену и играют акустиескую программу. Достаточно остроумно этот момент обыгран и на сборнике. Песни из камерного блока «Скользкие улицы», «И корабль плывет», «Моя любовь» и «Серебро» тоже выделены на втором диске в отдельный блок, только размещены они здесь в симфонических версиях с Оркестром МВД России.

Все песни поражают высоким качеством записи. В итоге треки из дебютного альбома «Би-2» двадцатилетней давности «Варвара» и «Полковнику никто не пишет» ничуть не уступают по убедительности саунда композициям с последнего альбома «Горизонт событий». Важно и то, что «Горизонт» представлен большим количеством песен - «Летчик», «Виски», «Пора возвращаться домой», «Философский камень», что говорит о нынешней форме группы само за себя.

Любая уважающая себя группа норовит вставить в «бэст» ранее нигде не издававшиеся на носителях треки. Не стали исключением и «Би-2», хотя, судя по всему, этого и не планировали. Так получилось, что песня «Ля-ля, тополя» из фильма «О чем говорят мужчины 2» не вошла ни в один номерной альбом группы и была сразу издана в симфонической аранжировке с Пражским оркестром. Теперь на «New Best» она доступна и в каноническом студийном варианте.

«New Best» сначала выпустили сами «Би-2» в лимитированном двухдисковом издании с красной картонной ленточкой — специально к прошлогодним концертам. Через некоторое время на «Мистерии» звука появился более традиционный диджипак.