]]>
]]>
Главная Музыка МузОбзор

Би-2 «New Best» (2CD, специальное издание)

16:53 23.09.2020 , Денис Ступников
Би-2 «New Best» (2CD, специальное издание)
Обложка альбома. Предоставлена издателем

Исполнитель: Би-2, Название: «New Best», Стиль: рок, Год: 2019

Группа «Би-2» и архив — понятия плохо совместимые. Их стихия — креатив, перфомансы и мультимедия. Но даже релиз своего двойного сборника лучших песен они обставили так, что у слушателей появилось немало поводов для удивления.

Трек-лист издания формировался на основе статистики самых прослушиваемых песен. Выход «New Best» сопровождается концертами, на которых порядок песен повторяется со сборником один в один. И в релиз вошли такие незаслуженно выпавшие из активного обихода песни, как «Зажигать», «Он плохо кончил» и «Ангелы».

В середине концертов тура «New Best» «Би-2» выходят на резервную сцену и играют акустиескую программу. Достаточно остроумно этот момент обыгран и на сборнике. Песни из камерного блока «Скользкие улицы», «И корабль плывет», «Моя любовь» и «Серебро» тоже выделены на втором диске в отдельный блок, только размещены они здесь в симфонических версиях с Оркестром МВД России.

Все песни поражают высоким качеством записи. В итоге треки из дебютного альбома «Би-2» двадцатилетней давности «Варвара» и «Полковнику никто не пишет» ничуть не уступают по убедительности саунда композициям с последнего альбома «Горизонт событий». Важно и то, что «Горизонт» представлен большим количеством песен - «Летчик», «Виски», «Пора возвращаться домой», «Философский камень», что говорит о нынешней форме группы само за себя.

Любая уважающая себя группа норовит вставить в «бэст» ранее нигде не издававшиеся на носителях треки. Не стали исключением и «Би-2», хотя, судя по всему, этого и не планировали. Так получилось, что песня «Ля-ля, тополя» из фильма «О чем говорят мужчины 2» не вошла ни в один номерной альбом группы и была сразу издана в симфонической аранжировке с Пражским оркестром. Теперь на «New Best» она доступна и в каноническом студийном варианте.

«New Best» сначала выпустили сами «Би-2» в лимитированном двухдисковом издании с красной картонной ленточкой — специально к прошлогодним концертам. Через некоторое время на «Мистерии» звука появился более традиционный диджипак.  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации