Максим Фадеев констатировал смерть российского телевидения

12:19

Продюсер Максим Фадеев сделал новую порцию острых заявлений о плачевном состоянии российской индустрии развлечений.

Особенно жестко он прошелся по нынешнему российскому телевидению. По его словам, вместо ТВ уже осталась одна сплошная симуляция. Телемагнаты получают жалкие копейки от государства, которые притом умудряются еще и пилить, заявил он на YouTube-канале Metametrica.. Фадеева также напрягло засилье политических программ. При этом он подчеркнул, что ТВ мертво, а его роль выполняет YouTube.

Низко Фадеев оценил и творчество отечественных исполнителей. Он уверен, что они занимаются сплошным плагиатом, накладывая свои тексты на западную музыку. При этом Фадеев не против, если такие поделки «качают» и сам под них любит расслабляться.