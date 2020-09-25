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Максим Фадеев констатировал смерть российского телевидения

12:19 25.09.2020
Максим Фадеев констатировал смерть российского телевидения
Фото со страницы Максима Фадеева в соцсети

Продюсер Максим Фадеев сделал новую порцию острых заявлений о плачевном состоянии российской индустрии развлечений.

Особенно жестко он прошелся по нынешнему российскому телевидению. По его словам, вместо ТВ уже осталась одна сплошная симуляция. Телемагнаты получают жалкие копейки от государства, которые притом умудряются еще и пилить, заявил он на YouTube-канале Metametrica.. Фадеева также напрягло засилье политических программ. При этом он подчеркнул, что ТВ мертво, а его роль выполняет YouTube.

Низко Фадеев оценил и творчество отечественных исполнителей. Он уверен, что они занимаются сплошным плагиатом, накладывая свои тексты на западную музыку. При этом Фадеев не против, если такие поделки «качают» и сам под них любит расслабляться.  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 17:18
Гость: Радуга

Складывается впечатление,что после развала СССР,российское доброе ТВ захвачено злыми врагами,которые выплачивают зарплаты всем работникам российского ТВ за гаденькую продукцию.
25.09.2020, 15:16
Гость: Громко зевая

Не смотрите российское телевидение. И вообще никакое не смотрите. И почувствуете все краски полноценной жизни.
25.09.2020, 14:53
Гость: Петроф

Вот тут я с Вами согласен. Даже после слов некого Фадеева стал бояться за российское телевидение. Но, прочитав Ваш пост, успокоился. Упокоились на брудершафт.
25.09.2020, 14:40
Гость: Юляша

После этого блеяния российское телевидение констатировало смерть Максима Фадеева как муз.барыгана :)
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