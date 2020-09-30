Лучший друг Шуры Би-2 помог ему представить «Курток Кобейна» живьем

Первый концерт супергруппы Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» состоялся в столичном клубе Gipsy 25 сентября

В череде многочисленных проектов, связанных с группой «Би-2» «Куртки Кобейна» стоят особняком. Прежде всего, их идеолог Шура Би-2 всячески подчеркивает, что «КК» - ни в коем случае не сайд-проект, и не минутная блажь, а полноценная супергруппа. «Звездные» участники менее всего здесь похожи на «свадебных генералов», потому что активно вовлечены в творческой процесс и даже зачастую становятся полноправными авторами и соавторами песен.

Все эти плюсы, увы, омрачались одним существенным минусом: собрать столько известных людей на одной сцене практически невозможно, поэтому почти полтора года «Куртки Кобейна» имели статус исключительно студийной формации. Осенью прошлого года Шура Би-2 честно признавался нашему порталу: « Я не против сыграть «Куртки Кобейна» вживую. Проблема в том, чтобы собрать всех вокалистов. Поэтому надо придумать какой-то хитрый ход».

«Хитрый ход», как ни странно, подкинула пресловутая пандемия коронавируса. Сидевшие без работы мзыканты довольствовались онлайн-выступлениями — и тут выяснилось, что объединить большинство участников записи «КК» стало вполне реально. Успешно представив супергруппу в формате онлайн, Шура Би-2 вывел проект и в реальный мир.

Происходившее вечером 25 сентября в клубе Gipsy напоминало нечто среднее между рок-концертом и диджейским сетом. Энергетика со сцены шла нешуточная, но в полной мере была задействована электронная составляющая, за которую отвечали сооснователь «Гостей из будущего» Юрий Усачев и экс-басист «Браво» Дмитрий Ашман, который, помимо баса, использовал также и клавишные.

С какой-то замысловатой вокальной примочкой ловко управлялась вокалистка «КК» Тина Кузнецова. Она же творила и незабываемое шоу, то устраивая танцы, насыщенные кошачьей пластикой, то изображая «людей на эскалаторе», стремительно взбегающих вверх даже против движения.

Сам Шура Би-2 был довольно немногословен, хотя и, по обыкновению, невероятно доброжелателен. Очень тепло он представил «своего лучшего друга» Леву Би-2, который спел с ним в «Молитвах мертвых». Работа Левы была выше всяких похвал. Не меньшее впечатление производил и звучащий в этой песне в записи голос Бориса Гребенщикова, указывающий своими «Волками и воронами» путь в неведомые дали.

Концерт «Курток Кобейна» длился недолго — всего час. Кроме песен из пока единственного своего альбома группа представила специальную версию хита «Би-2» «Мой рок-н-ролл» и премьеру про «доброе утро», «внутреннюю империю» и «материю». А повторенные на бис «Люди на эскалаторы» обещали, что «изувер-сентябрь» (а с ним октябрь, ноябрь и т. д) больше не будет ставить над нами опытов, и «КК» беспрепятственно «потекут в светлое». Например, в свой первый гастрольный тур...