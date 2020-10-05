Лев Лещенко удручен падением заработков артистов в период коронавируса

11:30

Исполнитель «Дня Победы» и «Соловьиной рощи» Лев Лещенко заявил о катастрофическом снижении доходов артистов в период запретов на концерты в период коронавируса.

Певец заметил в интервью «Говорит Москва», что, прежде всего, страдают промоутеры, которые организуют коммерческие мероприятия, не имеющие поддержки от государства. Лещенко напомнил, что затраты на аренду залов и зарплаты сотрудникам агентств не покрываются доходами, которых зачастую попросту нет.

Также певец расписал экономику музыкальной индустрии в условиях «самоизоляции». Он рассказал, что концертные организаторы фатально не могут «не вписаться в рамки», поэтому у них выходит «отрицательный баланс».