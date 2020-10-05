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Лев Лещенко удручен падением заработков артистов в период коронавируса

11:30 5.10.2020
Лев Лещенко © KM.RU
Лев Лещенко © KM.RU

Исполнитель «Дня Победы» и «Соловьиной рощи» Лев Лещенко заявил о катастрофическом снижении доходов артистов в период запретов на концерты в период коронавируса.

Певец заметил в интервью «Говорит Москва», что, прежде всего, страдают промоутеры, которые организуют коммерческие мероприятия, не имеющие поддержки от государства. Лещенко напомнил, что затраты на аренду залов и зарплаты сотрудникам агентств не покрываются доходами, которых зачастую попросту нет.

Также певец расписал экономику музыкальной индустрии в условиях «самоизоляции». Он рассказал, что концертные организаторы фатально не могут «не вписаться в рамки», поэтому у них выходит «отрицательный баланс». 

Темы: Коронавирус, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 18:41
Гость: удручен за артистов он

Надо полагать у Льва Валерьяновича имеется большая финансовая подушка безопасности.
05.10.2020, 18:15
Гость: Лида Алматинская

А я думала что он на пенсию живет.
05.10.2020, 18:03
Гость: Nic

Ну покушают треску вместо устриц,от этого не умирают.
05.10.2020, 17:41
Гость: В Крым надо ехать, в Крым

Захотели присоединиться, теперь пускай платят.
05.10.2020, 17:39
Гость: Не боись!

И Лёва и Винокур и Бабькина и прочие "хитрованы" давно на гособеспечении. Достаточно внимательно прочитать полное название их "театриков". И с удивлением обнаружить там слово "государственный".
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