В рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» разоблачили тотальную власть денег

В конце сентября в столичном КЗ «Измайлово» прошли показы легендарной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда».

В конце сентября в столичном КЗ «Измайлово» прошли показы легендарной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда».

Музыкальный спектакль уже идет в Москве в разных вариантах, причем, как на языке оригинала, так и в русской адаптации. На этот раз жители столицы познакомились с версией санкт-петербургского театра «Рок-опера», примечательного тем, что именно он в 1990 году первым купил права на постановку «Иисус Христос — суперзвезда» в России. Несколько лет назад театр путем народного акционирования собрал деньги на перезагрузку постановки и новый перевод либретто.

Перед началом спектакля «закулисный» голос сообщил зрителям, что главный посыл спектакля — оскудение любви, на которой еще хоть как-то держится мир. Без любви человек обезличивается и вливается в серую массу без рода и племени. Эту идею подчеркивают первые сцены спектакля — сплетенные в бесформенную массу тела копошатся, пока из них не появляется Иуда. Прикрываясь народными чаяниями и разочарованием в Учителе, он пестует свою гордыню и сребролюбие.

В спектакле минимум декораций, поэтому все внимание актеров перенесено на актерскую игру. Голоса у всех участников постановки действительно сильные и не вызывают ощущения дискомфорта. Экспрессивного Иуду играет солист театра Ярослав Баярунас (который в некоторых вариантах играет и Христа). В роли Спасителя — харизматичный и невозмутимый Антон Авдеев.

Одна из магистральных идей спектакля — тотальная власть денег. Кайафа, соблазняющий Иуду на предательство, в исполнении Романа Никитина похож на рачительного русского купца, точно знающего, как осуществить сделку повыгоднее. В отличие от него, Иуда колеблется, сомневается, истерит. Его муки подчеркиваются бросаемым под ноги отступников кошелем, вокруг которого разворачивается завораживающее действо.

Название спектакля заново переосмысливается по ходу развития событий. Христос и народного любимца постепенно превращается в Воскресшего Спасителя мира, постепенно осмысляя свою миссию. А подлинной «суперзвездой» оказывается царь Ирод, выходящей со своей стилизованной под кабаре арией в кричащих безвкусных нарядов в стиле трансгендерных поп-кумиров.

Московской публике зрелище явно пришлось по вкусу. В зале было много молодежи. Особенно усердствовали ухоженные девушки в вечерних платьях, которые в антракте с горящими глазами делились друг с другом, что спектакль с Ярославом Баярунасом в роли Иуды произвел на них совершенно иное впечатление, нежели с ним же, игравшим Христа. Кто-то после этого осмелится утверждать, что нынешнее поколение не интересуется серьезным искусством и большими формами?