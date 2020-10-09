Инструкция по выживанию «Концерт в Санкт-Петербурге»

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Концерт в Санкт-Петербурге», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Стык веков выдался рубежным и для лидера тюменской «Инструкции по выживанию». Неистовый музыкант все сильнее погружался в Православие. Как и многие неофиты, в тот период он задумывался о прекращении сценической и студийной деятельности. Это очень ощутимо по записанному живьем акустическому альбому «Концерт в Санкт-Петербурге».

Легшее в основе релиза выступление 26 октября 1998 года в клубе «Зоопарк» сам Неумоев склонен считать наиболее показательным для «ИпВ» того периода. Организатор концерта — питерский филофонист Сергей Фирсов (стараниями которого были зафиксированы и выпущены интереснейшие релизы Егора Летова, типа акустики «Русское поле эксперимента») - параллельно делал и электричество группы в «Полигоне». Но самые теплые воспоминания у Неумоева остались именно от акустики.

На две трети «Концерт в Санкт-Петербурге» состоит из материала альбома «Звездное Небо» - «Ветерок», «Зяблики», «Сердцу Божьей Матери», «Ангел-Хранитель сказал», «С нами Бог» и др. Базовым инструментом в обоих альбомах является скрипка Николая Сосновкина. Из-за приглушенной ритм-секции совсем по другому звучит песня «Огоньки», активно исполнявшаяся и до этого. На видеозаписи середины 90-х из столичного клуба «Бункер» Неумоев рвет и мечет, создавая ощущение несущегося под откос поезда. А здесь — спокойное созерцание звезд и светящихся окошек лачуг из сонного окна вагона на каком-то полузабытом полустанке.

В отличие от ранних концертных записей «Инструкции по Выживанию», где заказы на песни Неумоев величает «кабаком», здесь он охотнее идет на контакт со зрителями. Так, в ответ на просьбу спеть что-нибудь о Питере, он замечает, что таковых он не сочинял, зато тут же вспоминает и исполняет «Про Петербург» из фильма «Достояние республики». Из других чужих эксклюзивных для этого концерника песен выделяются «Вечный огонь» из фильма «Офицеры» и «Мир опять зовет Христа» дружественной «ИпВ» группы «Культурная революция».

Однако Роман Неумоев не остался бы собой, если бы не проявил свой норов в обширном блоке ответов на вопросы. Тут он прошелся по Егору Летову, который, получив от автора разрешение на исполнение двух песен «Инструкции по выживанию» записал целый альбом с соответствующим материалом и названием.

«Концерт в Санкт-Петербурге» впервые издан на CD лейблом Bull Terrier. До этого запись выходила лишь на фирменной кассете в 1999 году стараниями «Хобгоблин Рекордс». Состав песен тот же самый, только в нынешнем релизе снято посвящение песни «Я гляжу в глаза» некоей Ларисе Липустиной (видимо, как уже неактуальное) да отсутствуют тексты песен (в то время, как на вкладыше кассеты были опубликованы четыре - «В тишине», «Лунный лик», «Огоньки» и «Ветерок»).