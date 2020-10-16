Яуза «Букет из салюта»

01:57 16.10.2020

Рок-группа «Яуза» 8 октября 2020 выпускает клип на песню «Букет из салюта» из дебютного альбома «Бабочки и танки»

Песня создана в жанре «легкий городской рок». Аранжировка построена на следующих музыкальных решениях: легкий скользящий латиноамериканский бас, фанк на ритм-гитаре, классическое винтажное рок-соло, романтические мелодические ходы баяна, и, поскольку первая часть песни написана в ре-миноре, вторая в ля-миноре, то слушателя ждет не привычное повышение тональности в конце песни, а наоборот — понижение.



Для создания клипа группой «Яуза» был приглашен мультипликатор Алексей Будовский, известный по своей оригинальной анимации в жанре чёрно-белого юмора, ролику в поддержку тура группы The Wiyos с Бобом Диланом и мн. др. Клипмейкер, который живет сейчас в Латинской Америке, родился в Ленинграде, предложил сделать видео в стиле «неоретро».

«Я давно жил идеей сделать что-нибудь про Питер, - рассказывает Будовский. - Я прожил в Ленинграде двадцать лет, и когда туда изредка приезжаю, сразу захожу на Удельный рынок - покупаю всякие странности. У меня дома много открыток с видами и символами города. Мне нравятся старые книги, открытки, солдатики, пачка сигарет «Белая ночь» или папиросы «Ленинград», которые уже давно не существуют».

Замкнутость и закольцованность прошлого видна через множество циферблатов без стрелок и крутящихся виниловых пластинок. Колонны Казанского собора превращаются в батарею пивных бутылок, дворы-колодцы становятся тоннелями метро. Открыточные виды Петербурга и символика советского прошлого выглядят одновременно зловеще и смешно, «Как Сталин // Дед Мороз». Сменяющиеся образы тонко и умно иллюстрируют текст почти по строчкам.

«Салют» Генделева — это очень честный текст, — считает композитор и вокалист группы «Яуза» Арсен Ревазов. — С одной стороны, ностальгия по родному городу, с другой — детские ужасы. Нам хотелось воспроизвести этот контрапункт, создав драйв и сохранив при этом светлую романтику. Стихи обманчиво лаконичны. В них много пустого пространства, но также много четких и точных образов, вместе складывающихся в законченную вещь».