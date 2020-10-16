Юрий Лоза попросил у Путина звания Заслуженного артиста России

16:27 16.10.2020

Юрий Лоза неординарно среагировал на информацию о вручении ему благодарственной грамоты за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

В ответ на поздравления от поклонников певец заявил, что поздравлять его не с чем, поскольку это не звание Заслуженного артиста России. При этом Лоза напомнил, что направил документы на присвоение ему соответствующего звания еще более года назад. Из этого артист сделал вывод, что более весомой награды от пока не достоин.

Резолюция о награде Юрия Лозы грамотой за многолетнюю плодотворную деятельность появилась на сайте правовой информации 15 октября.