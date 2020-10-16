Юрий Лоза попросил у Путина звания Заслуженного артиста России

Юрий Лоза попросил у Путина звания Заслуженного артиста России

Юрий Лоза неординарно среагировал на информацию о вручении ему благодарственной грамоты за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

В ответ на поздравления от поклонников певец заявил, что поздравлять его не с чем, поскольку это не звание Заслуженного артиста России. При этом Лоза напомнил, что направил документы на присвоение ему соответствующего звания еще более года назад. Из этого артист сделал вывод, что более весомой награды от пока не достоин.

Резолюция о награде Юрия Лозы грамотой за многолетнюю плодотворную деятельность появилась на сайте правовой информации 15 октября.   

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.10.2020, 01:02
    Гость: Карабах-Бабах

    Чем Лоза отличается от России?У него в отличии от России один союзник :
    маленький плот при полном отсутствии мини армии.Вот настругает содатиков,тогда и звание получит!

  3. 16.10.2020, 22:42
    Гость: Россиян

    Вроде мужиком был. Песни про пиво свежего разлива пел. Но скурвился. Или спился?

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