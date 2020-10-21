«Кино» показали новую версию «Попробуй спеть вместе со мной» с вокалом Цоя
Возрожденная группа «Кино» представила клип на обновленную версию песни «Попробуй спеть вместе со мной», изначально входившей в альбом «Группа крови».
В записи песни приняли участие участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов. Вокал Виктора Цоя оставлен оригинальный. В ролик также вошли и «закулисные» диалоги сына Виктора Цоя Александра Цоя с гитаристом Юрием Каспаряном. К настоящему моменту клип уже собрал порядка 110 тысяч просмотров.
Воссоединившаяся группа «Кино» даст концерты в мае-июне 2021 года, перенесенные с осени этого года из-за коронавируса.
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