«Кино» показали новую версию «Попробуй спеть вместе со мной» с вокалом Цоя

14:15 21.10.2020

Возрожденная группа «Кино» представила клип на обновленную версию песни «Попробуй спеть вместе со мной», изначально входившей в альбом «Группа крови».

В записи песни приняли участие участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов. Вокал Виктора Цоя оставлен оригинальный. В ролик также вошли и «закулисные» диалоги сына Виктора Цоя Александра Цоя с гитаристом Юрием Каспаряном. К настоящему моменту клип уже собрал порядка 110 тысяч просмотров.

Воссоединившаяся группа «Кино» даст концерты в мае-июне 2021 года, перенесенные с осени этого года из-за коронавируса.