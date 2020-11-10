«Роскосмос» посвятил раздел своего сайта песням Рогозина

13:24 10.11.2020

«Роскосмос» отвел на своем сайте раздел под авторские песни генерального директора данной организации Дмитрия Рогозина.

Страница «Песни о космосе» включает произведения на соответствующую тематику Александра Маршала, Николая Расторгуева Дениса Майданова и других исполнителей. Особое место в разделе занимают такие произведения Дмитрия Рогозина, как «Над Землёй летит корабль», «Без тебя на душе нет покоя», «Не стреляй!», «Танцы в небе» и «Рвем небо мы в клочья».

Песни Дмитрия Рогозина и его жены Татьяны доступны для прослушивания или скачивания. Также доступны и видеоклипы на их произведения.