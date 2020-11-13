Корпорация «Роскосмос» готовит музыкальный конкурс

13:45 13.11.2020

Корпорация «Роскосмос» предварительно анонсировала проведение некоего музыкального конкурса.

В организации заявили, что планируют провести состязание по окончании пандемии COVID-19, информирует ТАСС. Прочие подробности пока отсутствуют.

В последнее время «Роскосмос» активно занимается пиаром. На днях мы сообщали, что на сайте корпорации открыт музыкальный раздел с песнями о Космосе. Несколько песен принадлежат главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Кроме того, Первый канал совместно с «Роскосмосом» объявил кастинг на место актрисы для съемок фильма в космосе. Принять участие может любая желающая от 25 до 45 лет c определенными параметрами веса и роста.