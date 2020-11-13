Корпорация «Роскосмос» готовит музыкальный конкурс

Корпорация «Роскосмос» готовит музыкальный конкурс

Корпорация «Роскосмос» предварительно анонсировала проведение некоего музыкального конкурса.

В организации заявили, что планируют провести состязание по окончании пандемии COVID-19, информирует ТАСС. Прочие подробности пока отсутствуют.

В последнее время «Роскосмос» активно занимается пиаром. На днях мы сообщали, что на сайте корпорации открыт музыкальный раздел с песнями о Космосе. Несколько песен принадлежат главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Кроме того, Первый канал совместно с «Роскосмосом» объявил кастинг на место актрисы для съемок фильма в космосе. Принять участие может любая желающая от 25 до 45 лет c определенными параметрами веса и роста.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 20:04
    Гость: stalker

    Вывод прост. Каков поп таков и приход. И еще. Рыба с головы гниет. Тот, кто его на этот пост поставил, сам не лучше.

  2. 13.11.2020, 20:04
    Гость: Гость

    Рогозин совсем рехнулся.. сначала ракеты Хохломой ра писывать, теперь на орбите космонавты будут на баяне наяривать)). Я конечно понимаю что творческая натура журналиста требует креатива, но может все таки заняться своими прямыми обязанностями-ракеты строить и запускать? )))

  3. 13.11.2020, 18:47
    Гость: когда пилить нечего,начинаются задушевные песни

    Для человека, как и для всего окружающего мира действует система сигналов.Взять для примера кусок льда,который лежит много тысяч лет и его никто не трогает.Он живет своей невоодушевленной жизнью.Но вот или Солнцу поступил сигнал проявить активность или Земле ось зачесалась и на лёд обрушилась сигнальная энергия теплового разрушения .Лед разбежался водой и почил в бозе.В своём бозе-боженьке.
    Сталин своим орхаровцам ,чтоб они хорошо управлялись,так же сигналы слал.Ледоруб в голове Троцкого-дещево и сердито.А главное кажденький чинуша уже знает своё место!Каждый чиновничек получив сигнал от вождя,принципиально будет строить коммунизм.И всё также по сигналам(заветам) Ленина.
    А посему разобрав неполный ряд сигнальных коммуникаций ,предполагаю,что Рогозин шлёт сигналы в центр для обеспечения финансирования якобы космической отрасли.Для этого он совсем недавно высказываясь про гжель и хохлому неоднозначно дал понят центру управления,что если центр не выделит нужного количества денег,то все ракеты можно выкрасить да выбросить.А центр ему неоднозначно дал понять:"Денег нет.Держитесь там!" И понеслась не достигая космических горизонтов песня про в стиле "Я Рогозин-космический Пушкин ,отправляю своих сыновей-дочерей ,Долетим мы до самого донца.А пока не эстраду скорей"

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Казус Василенко. Интервью с человеком, который добровольно привился от коронавируса
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Хищники у корыта: правящую верхушку России составляют бюрократы и олигархи, пришедшие из ниоткуда
Русских убили, в Москве ликуют: Массовый восторг азербайджанцев на улицах наших городов
Победа России, которая выступила главной силой, создающей мир
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
«Роснефть» получила чистый убыток 177 млрд рублей за девять месяцев
Дмитрий Песков
Песков рассказал, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24
Фото с сайта twitter.com
Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram
Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома и покидают родные земли
Охрана Дегтярева обойдется бюджету Хабаровского края в 33 млн рублей
Частная школа в Москве
В Роспотребнадзоре пояснили, почему частные школы не ушли на «дистанционку»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за смерти активиста
Чубайс
Чубайс заявил, что России рано слезать с «лошади» нефтяной экономики