Корпорация «Роскосмос» готовит музыкальный конкурс
Корпорация «Роскосмос» предварительно анонсировала проведение некоего музыкального конкурса.
В организации заявили, что планируют провести состязание по окончании пандемии COVID-19, информирует ТАСС. Прочие подробности пока отсутствуют.
В последнее время «Роскосмос» активно занимается пиаром. На днях мы сообщали, что на сайте корпорации открыт музыкальный раздел с песнями о Космосе. Несколько песен принадлежат главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
Кроме того, Первый канал совместно с «Роскосмосом» объявил кастинг на место актрисы для съемок фильма в космосе. Принять участие может любая желающая от 25 до 45 лет c определенными параметрами веса и роста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вывод прост. Каков поп таков и приход. И еще. Рыба с головы гниет. Тот, кто его на этот пост поставил, сам не лучше.
Рогозин совсем рехнулся.. сначала ракеты Хохломой ра писывать, теперь на орбите космонавты будут на баяне наяривать)). Я конечно понимаю что творческая натура журналиста требует креатива, но может все таки заняться своими прямыми обязанностями-ракеты строить и запускать? )))
Для человека, как и для всего окружающего мира действует система сигналов.Взять для примера кусок льда,который лежит много тысяч лет и его никто не трогает.Он живет своей невоодушевленной жизнью.Но вот или Солнцу поступил сигнал проявить активность или Земле ось зачесалась и на лёд обрушилась сигнальная энергия теплового разрушения .Лед разбежался водой и почил в бозе.В своём бозе-боженьке.
Сталин своим орхаровцам ,чтоб они хорошо управлялись,так же сигналы слал.Ледоруб в голове Троцкого-дещево и сердито.А главное кажденький чинуша уже знает своё место!Каждый чиновничек получив сигнал от вождя,принципиально будет строить коммунизм.И всё также по сигналам(заветам) Ленина.
А посему разобрав неполный ряд сигнальных коммуникаций ,предполагаю,что Рогозин шлёт сигналы в центр для обеспечения финансирования якобы космической отрасли.Для этого он совсем недавно высказываясь про гжель и хохлому неоднозначно дал понят центру управления,что если центр не выделит нужного количества денег,то все ракеты можно выкрасить да выбросить.А центр ему неоднозначно дал понять:"Денег нет.Держитесь там!" И понеслась не достигая космических горизонтов песня про в стиле "Я Рогозин-космический Пушкин ,отправляю своих сыновей-дочерей ,Долетим мы до самого донца.А пока не эстраду скорей"
он этих клоунов отыскивает.
лет мальчонке-то?