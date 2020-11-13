«Ногу Свело!», 20 ноября, ДК им. Горбунова

14:18 13.11.2020

Флагманы отечественной рок-сцены — группа «Ногу Свело!» — сыграют большой осенний концерт по заявкам 20 ноября в ДК им. Горбунова «Золотое время»

2020 — странный год, принесший нам всем множество потрясений и неожиданных поворотов. Но именно он стал одним из самых продуктивных в истории «Ногу Свело!». Кто-то всей семьёй переслушивает альбом «Хочу бодаться!», кто-то провёл лето под «4 стадии карантина», а у кого-то появился новый гимн — «За...и!».

Эти и многие другие — любимые и давно выученные наизусть — песни прозвучат 20 ноября В этот раз зрителям был отдан карт-бланш на составление сет-листа концертов. Борьба шла до последнего. Но выбор сделан! Хотите заранее подготовиться и прослушать песни, за которые было отдано большее число голосов?

С 31 октября результаты вывешены в социальных сетях группы! Ещё несколько композиций музыканты выберут сами. Какие? Узнаем вместе 20 ноября в легендарной Горбушке на «Золотое время. Концерт по заявкам». Приходите отрываться и петь во весь голос!