Мара, 29 ноября, ДК им. Горбунова

Мара, 29 ноября, ДК им. Горбунова

«СВЕТ и ОГОНЬ» – так называется концерт Мары в легендарной Горбушке И это именно так: силой Света и огненной мощью наполнены песни Мары, призывные, пронзительные, вдохновляющие.

«СВЕТ и ОГОНЬ» – так называется концерт Мары в легендарной Горбушке

И это именно так: силой Света и огненной мощью наполнены песни Мары, призывные, пронзительные, вдохновляющие.

Программу можно еще назвать "Новое и Лучшее".
Мара представит московской публике новые песни и презентует самый свежий сингл, выход которого запланирован как раз на конец осени. У
песни пока нет названия, но вот что пишут уже услышавшие ее журналисты: «Забойный панк-боевик с четким посылом «Скажи атакам нет, не поддавайся панике — будь свободен»».

Так что на концерте нас явно ждет премьера сильная и по звуку, и по смыслу. Помимо мощных новых песен в концерте, конечно, будут и любимые хиты: от "Самолетов" до "Холодным Мужчинам". 29.11.20

Русская Звезда – МАРА - на сцене легендарной Горбушки!

Организаторы предусматривают выполнение всех норм и правил для обеспечения безопасности зрителей и предотвращения распространения короновирусной инфекции. 

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