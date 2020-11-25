Михаил Муромов назвал имя подлинного убийцы Игоря Талькова

14:22 25.11.2020

Певец Михаил Муромов посетовал, что пресса всячески замалчивает имя настоящего убийцы Игоря Талькова.

По версии исполнителя хита «Яблоки на снегу», Игоря Талькова все-таки застрелил телохранитель певицы Азизы (из-за которой произошел конфликт по порядку выступления на питерском стадионе «Юбилейный» 6 ноября 1991 года) Игорь Малахов. Причем Муромов считает, что выстрел был произведен не прицельно. Охранник среагировал на шум и на выстрел Игоря Талькова из травматического пистолета.

Михаил Муромов намекает, что директора певца Игоря Шляфмана «назначили» виновным и вынудили уехать в Израиль. Пистолет же, из-за которого был произведен выстрел, так и не нашли. По некоторым версиям, Игорь Малахов его выбросил в реку.

Напомним, что в последние месяцы разгорелся конфликт Азизы с родственниками Игоря Талькова. Артистка публично указывает на его связь с криминальным миром.