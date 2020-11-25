Михаил Муромов назвал имя подлинного убийцы Игоря Талькова
Певец Михаил Муромов посетовал, что пресса всячески замалчивает имя настоящего убийцы Игоря Талькова.
По версии исполнителя хита «Яблоки на снегу», Игоря Талькова все-таки застрелил телохранитель певицы Азизы (из-за которой произошел конфликт по порядку выступления на питерском стадионе «Юбилейный» 6 ноября 1991 года) Игорь Малахов. Причем Муромов считает, что выстрел был произведен не прицельно. Охранник среагировал на шум и на выстрел Игоря Талькова из травматического пистолета.
Михаил Муромов намекает, что директора певца Игоря Шляфмана «назначили» виновным и вынудили уехать в Израиль. Пистолет же, из-за которого был произведен выстрел, так и не нашли. По некоторым версиям, Игорь Малахов его выбросил в реку.
Напомним, что в последние месяцы разгорелся конфликт Азизы с родственниками Игоря Талькова. Артистка публично указывает на его связь с криминальным миром.
Комментарии читателей Оставить комментарий
господин-президент послушай внимательно. "Есаул" песня про вашего красного Краснова.
.Смерть случайная,глупая,вздорная,как и жизнь.
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Не суетись, вот вернется страна с войны, народ еще раз его вспомнит кого не забывал, хорошим словом, а тебя ето наврят ли ,точно нет . А вову ульянова , усатого , бровястого, горбатого и алкаша обматерит. Народ такой, ему духовная смерть страшней физической. Да и безгрешных и принцев среди наших нет.
Согласен. Тальков был современным Пушкиным. Его слово посильнее любой артиллерии было. И, самое обидное, что он не мог не погибнуть. Его так или иначе бы убрали.
Быват . Не целился и прямо в сердце попал. Вот у меня сосед тещу любит,ласково её зовет, а как выпьет люлей как навешает. Быват.
является вздорной и случайной, а какая - нет...
Тогда в стране делались серьезные дела, и тем, кто их делал, требовалась поддержка надежных людей. Таким людям, после отбора, давали много.
Таких "митинговых", витринных политработников, как Игорь Владимирович, было всего-то человек 10-20 на всю страну. Их ценили. И ни о какой случайности его жизни говорить не приходится.
Смерть глупая, нелепая. А жизнь - не похожа на глупую. Глупости на таком уровне, с предоставлением такой аудитории и т.п. тогда не допускались. Да и сейчас, наверное, стараются не допускать. А пили тогда все.
Вообще, сама эта питерская история, конечно, глупая. Думаю, что и И.Малахов не рад был в таких эпизодах участвовать. Мухамедова беременная, скорее всего, задергала парня, вот и не справился с ситуацией. А после того, как пистолетами начали размахивать, его вообще можно понять. Его даже и винить неловко.