Бари Алибасов получил вызов на допрос в Следственный комитет
Продюсер Бари Алибасов был вызван на допрос в Следственный комитет России.
Это произошло после того, как Лидия Федосеева-Шукшина подала на него жалобу главе СК Александру Бастрыкину по поводу спорной квартиры в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Создатель группы «На-На» явился на допрос и объяснил, что актриса переписала на него квартиру.
Ранее Федосеева-Шукшина пожаловалась, что продюсер якобы завладел ее жильем обманом. Квартиру ей вернули, но адвокат Сергей Жорин настаивает на законности сделки. Продюсер и юристы оспаривают то, что Троицкий суд признал сделку незаконной. Свой брак Алибасов и Федосеева-Шукшина в итоге расторгли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
для "нормальных пацанов" - всё что угодно.
С каких пор СК стал заниматься гражданскими исками?