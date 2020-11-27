Бари Алибасов получил вызов на допрос в Следственный комитет

10:00 27.11.2020

Продюсер Бари Алибасов был вызван на допрос в Следственный комитет России.

Это произошло после того, как Лидия Федосеева-Шукшина подала на него жалобу главе СК Александру Бастрыкину по поводу спорной квартиры в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Создатель группы «На-На» явился на допрос и объяснил, что актриса переписала на него квартиру.

Ранее Федосеева-Шукшина пожаловалась, что продюсер якобы завладел ее жильем обманом. Квартиру ей вернули, но адвокат Сергей Жорин настаивает на законности сделки. Продюсер и юристы оспаривают то, что Троицкий суд признал сделку незаконной. Свой брак Алибасов и Федосеева-Шукшина в итоге расторгли.