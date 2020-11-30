В Питере рассмотрели массовые жалобы на нарушения на концерте Басты

В Питере рассмотрели массовые жалобы на нарушения на концерте Басты

Прошедший 27 ноября в Санкт-Петербурге концерт рэпера Басты вызвал в соцсетях волну жалоб на несоблюдение санитарных норм.

Зрители жаловались на то, что в зале не соблюдалась социальная дистанция. Кроме того, большое скопление народа наблюдалось и а гардеробе.

Рассмотрев жалобы. Комитет по культуре Санкт-Петербурга пришел к выводу об их неправомерности. Заполянемость зала не превышала 25%. Зрители и сотрудники носили средства индивидуальной защиты. Посетителям замерялась температура на входе. Кроме того, в танцпартере организаторы установили кресла.

Напомним, что в Санкт-Петербурге, как и в Москве, действуют ограничения из-за коронавируса, подразумевающие заполняемость зала на 25%. Однако на те мероприятия, на которые билеты продавались до вступления в силу указа, квота по заполняемости увеличена до 50%.  

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