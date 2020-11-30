«Кооператив Ништяк» спел о могилах вслед за Блоком

«По телевизору показали концерт группы «Кооператив Ништяк»...»

Строчка из относительного нового стихотворения лидера актюбинской «Адаптации» Ермена Ержанова как нельзя лучше характеризует размывание границ дозволенного / недозволенного, свойственное современному искусству.

И в самом деле — тюменская команда «Кооператив Ништяк» даже для сибирского экзистеницального панка, в русле которого долго время числилась, считалась чем-то из ряда вон выходящим. Создатель группы Кирилл Рябьяков явно не чужд искусству брендирования, поэтому даже названиях своих альбомов отлично передавал суть той музыки, к которой тяготел - «Аномалии и извращения», «Музыка для одиноких нацисток», «Ложа вольных гробовщиков». Зато в случае с «КН» можно говорить о полном погружении в андеграунд — в значении погружения не просто в подземную реальность, а в пространство могил.

На акустическом концерте в «Доме культуры» 22 ноября Кирилл Рыбьяков немного поиронизировал над тем, что у него в песнях нередко доминируют кладбищенские настроения. «У меня, как у Сашки Блока — сплошные могилы», - добродушно усмехался он, исполнив относительно новую песню «Врил», которая начиналась со строчек «а с той могилы, что в четверг меня накрыла я до сих пор разъединиться не могу».

«Дарк-шансон» - первое, что приходило в голову, когда звучали эти загробные песни под аккомпанемент рассыпчатой гитары и юркой перкуссии. Сам маэстро ни на чем не играл и вообще был в образе уставшего от жизни эстета. В очередной раз он пошутил над своей привычкой забывать тексты песен, пребывая в трезвом состоянии. Однако древние «Тоска по Родине», «Перекись населения», «Протоколы арийских мудрецов» и «Молодость» он воспроизвел безупречно. Поклонники были в восторге: один из них танцевал столь экстатично, что казалось будто вот-вот он изобразит инквизиторский стриптиз со сдиранием собственной кожи.

Уникальность концерта заключалась в его неплановости. В этот день в «Доме культуры» должен был петь Евгений Чиркин из группы «Путти», но из-за болезни срочно пришлось искать ему замену. Но продюсер и организатор мероприятий в ДК Вадим Ульянкин, представляя Рыбьякова, заметил, что всегда рад тем, кто до сих пор уверенно поднимает черное знамя сибирского панка. К тому же в магазине оказался огромный выбор дискографии «Кооператива Ништяк».

Стоило прикупить их альбом «В мертвецкой», чтобы понять одну вещь. На обложке холеный кот только кажется милым и пушистым, потому что глаз не сразу выделяет зажатую в его зубах отвратительную крысу. Ну а концерт дал обратный эффект: экскурсия от Рыбьякова по замогилью помогала видеть подлинную красоту и радоваться жизни вдвойне.