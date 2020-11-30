The Q (Николай Вдовиченко) «H2Q»

Исполнитель: The Q, Название: «H2Q», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Даже забубенные экзистенциальные панки обладают порою недюжинным чувством юмора. Взять лидера актюбинской группы «Западный фронт» Николая Вдовиченко, который перебравшись в Питер по-настоящему раскрыться и стал известен сразу в нескольких творческих ипостасях. Во всяком случае у его юмористического проекта The Q уже формируется своя автономная дискография.

Второй альбом The Q «H2Q» посвящен мачизму во всех его проявлениях. Начинается диск с залихватской песне «Рок-н-ролльно», герой которой умудряется держать лицо и не терять иронического взгляда на жизнь даже в эпицентре семейного скандала. Лейтмотив песни «ты моя женщина, я — твой мужчина», конечно, позаимствован из «Казановы» «Наутилуса Помпилиуса». Если в исполнении Вячеслава Бутусова эта строчка имела оттенок некоей андрогинности, то Ник Вдовиченко наделяет ее брутальным смыслом.

«Ты не так далеко (как хотелось бы)» наследует песням «Аквариум» своей расслабляющей атмосферой и витиеватым заголовком. Но, в отличие от любовных томлений БГ, Вдовиченко поет о человеке, который старается держаться от своей пассии подальше. В «ретроградном» «Романсе» (несколько перенасыщенном эффектом трещащей пластинки) пассия посылается прямым текстом.

Далее Вдовиченко предлагает алкогольную трилогию, иллюстрирующую разные стали запоя. Благостная «Придется напиться» фиксирует момент вхождения в штопор, поэтому насыщена уменьшительно ласкательными суффиксами («закусив лимончиком, облизывал свои пальчики»). В бравурной «За водкой» запой в самом разгаре, но его плачевные последствия еще не ощутимы. Наконец, симфоническое посвящение президенту актюбинского панк-клуба Алексею Белоконю «Красный Хоббит уходит в запой» - сюрреалистический делирий в чистом виде.

Впереди еще антибардовский памфлет «Асталависта» и притча о двух жителях Твери, которые очень любили мериться приборами, «Конец». Заканчивается альбом примиряющим стихотворением «Ощущения лежащего в траве летним солнечным днем на берегу реки с соломинкой в зубах», доказывающим, что невыносимая легкость бытия достижима далеко не только с помощью трагического мироощущения.