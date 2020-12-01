Иван и 28 Гвардейцев Панфиловцев «За Родину!»

Исполнитель: 28 Гвардейцев Панфиловцев, Название: «За Родину!», Стиль: красный метал, Год: 2019

Группа «28 Гвардейцев Панфиловцев» проходила в 90-х по разряду искусства прямого действия. Такие проекты сейчас, увы, не в чести: в лучшем случае, их гнобят за «пафос» и «зашоренное мышление», в худшем - «шьют» экстремизм. Однако революционные идеи в творчестве «панфиловцев» проповедовались не в ущерб экзистенциальной составляющей, чему свидетельство — использование текстов великих русских поэтов-почвенников и выработка собственного стиля — red metal.

Впрочем, огненно красными металлическими риффами будет изобиловать второй альбом «гвардейцев» - «Всю правду». А дебютная работа «За Родину» (1999) скорее тяготеет к сибирскому панку, изрядно сдобренному лучшими приемами советского патриотического песенного искусства 30-50х годов прошлого века.

Не произошло еще на этом альбоме и синергии двух вокалистов — Вячеслава Горбулина и Ивана Баранова. Последний выглядит здесь скорее приглашенным гостем, нежели полноправным участником процесса (симптоматично, что и на обложке в названии проекта имя Ивана стоит особняком). Его «Наш марш» на стихи Владимира Маяковского звучит несколько скомкано. Лишь через пару лет после записи «За Родину» с появлением новой группы «Эшелон» и Ивана Баранова в качестве ее фронтмена «Наш марш» будет исполняться ими в более благозвучной интерпретации минских «Красных Звезд» - и все окончательно станет на свои места.

Зато в «За Родину» все же находим настоящую жемчужину в огранке Ивана Баранова — марш «Русский не сдается!» с уместным призывом «поднимем наше знамя над Кремлем». Двадцать лет назад представители духовной оппозиции действительно искренне считали, что Кремль нуждается в освобождении, поскольку прочно оккупирован чуждыми буржуазными элементами. Собственно, об этом же повествовала еще одна знаковая песня «Красных Звезд» «Будет»: «Мы подняли красный флаг над Рейсхстагом — поднимем красный и над Кремлем».

Что касается Вячеслава Горбулина, то о его феноменальном ментальном сходстве с Егором Летовым писано многое, и звучащие в «За Родину!» песни эту репутацию подтверждают. В очередной раз повторимся, что речь отнюдь не идет о каким-то копировании. Да, песня «Реквием» неуловимо похожа на «Непонятную песенку» «Гражданской обороны», а «Терпеть» - на «Тошноту». Но не забываем, что в 1999-м, когда вышел альбом, Летов переживал затяжной творческий кризис, поскольку новое пока не нащупал, а повторяться не хотел. Однако запроса поклонников на свежий материал в том же духе никто не отменял, поэтому Горбулин, органично работавший в прежней «оборонской» методологии, можно сказать, временно заместил Игоря Федоровича на метафизическом фронте.

Тем более, и свой оригинальный ракурс в альбоме Вячеслав Горбулин тоже предлагает. Яркий пример — баллада «У рубежа», созданная на стихи гениального русского поэта-визионера Юрия Кузнецова. Коротенькое стихотворение о сосне как воплощении Мирового Древа, стоящего в последние времена на границе видимого и невидимого миров превращается у «Панфиловцев» в щемящее прозрение, где эпическое и мимолетное идут рука об руку. Такой вселенский эффект достигается с помощью сочетания акустических гитар с электрическими и мужского вокала — с женским.

Спустя 20 лет после изначального кассетного релиза первый альбом «28 Панфиловцев» (равно, как и второй) издан на диске стараниями лидера и бас-гитариста «Эшелона» Дмитрия Черного. Перед нами — уникальный документ эпохи, когда пассионарии в России если не задавали правила игры, то заявляли о себе уверенно и во весь голос.