Исполнитель: 28 Панфиловцев, Название: «Всю правду», Стиль: красный метал, Год: 2020

Патриотическую группу «28 Панфиловцев» помнят сегодня, увы, даже далеко не все адепты движения «Русский Прорыв», зародившегося на пепелище расстрелянного Белого дома. Между тем, группа шла самобытным путем. Не особо увязая в гаражном панке, «панфиловцы» тяготели к «красному металу» с ярко выраженным мелодизмом, четко прочерченными риффами, виртуозными гитарными соло и хорошо поставленными голосами.

Если уж по справедливости, то изначально термин red metal застолбил еще в 1985 году поэт Александр Елин, писавший нарочито плакатные тексты альбома «Арии» «С кем ты?» для скорейшего прохождения цензуры. Но «панфиловцам» и их идейным продолжателям – группе «Эшелон» - данное обозначение больше к лицу. Ведь то, что для «Арии» было вынужденной мерой и кичем, для них стало образом жизни и искусством прямого действия.

Существует стереотип, согласно которому, группы с «числовыми» названиями намекают на количество своих участников — например, «Шестеро молодых» или «Четыре таракана». Не избежали этой ловушки и «28 Панфиловцев», которым часто задавали «детский» вопрос: а что, вас и вправду 28? Конечно, нет, но закона «как вы яхту назовете, так она и поплывет» тоже никто не отменял.

Помимо обычной для андеграундной команды текучки кадров, в у «28 Панфиловцев» была одна продуктивная фишка — два полноправных солиста-фронтмена. Иван Баранов, тяготевший к тому самому red metal, со своим хорошо поставленным голосом стал лауреатом патриотических песен, и в оном амплуа, бывало, давал даже в 90-е концерты для прокоммунистически настроенных представителей старшего поколения. Вячеслав Горбулин, будучи большим поклонником «Гражданской Обороны», поет абсолютно «летовским» голосом — и это даже не закос, а какое-то нутряное родство.

Второй номерной альбом «28 Панфиловцев» «Всю правду» от начала и до конца строится на этом двуединстве. В альбоме чертова дюжина песен, нечетные из которых принадлежат Баранову, а четные — Горбулину. Числовая символика неожиданно срабатывает и тут. Чет символизирует жизнь, а нечет — смерть, и получается так, что Горбулин нередко поет о гибели, а Баранов — о Воскресении. Но поскольку одного без другого не бывает, все это воспринимается как части целого.

Стихия Горбулина — поражение, без которого невозможна победа. Его песни имеют ярко выраженный землистый привкус экзистенциального панка и почвенных исканий духовной оппозиции 90-х. При всей предельной степени отчаяния, упадничеством и пессимизмом от них не веет даже близко. Квинтэссенция «горбулинской» части альбома — духоподъемная «Империя» с по-хорошему задиристым припевом «русской Империи быть, врагам под пятою выть!».

В отличие от Вячеслава Горбулина, Иван Баранов представил на альбоме песни не на собственные тексты, а на стихи революционных и патриотических поэтов. Тон альбому задает забойная «15 ножей» на слова Назыма Хикмета, родственного группе как своей гражданской позицией, так авангардистскими изысками. Часто Баранов использует стихи, которые печатались четверть века назад в «опальных» газетах, вроде «Завтра» и воспринимались как глоток свежего воздуха. Один из лучших образцов - «Воронья стая» Татьяны Глушковой, представляющий собой реквием по погибшим в октябре 1993-го, чьи трупы не успели захоронить до самого Покрова…

Вариант обложки альбома с исходным названием

На CD в нормальном виде альбом «Всю правду» издан только сейчас — стараниями Дмитрия Черного, чья группа «Эшелон» продолжала с Иваном Барановым те самые заложенные в этой записи традиции «красного металла». Правда, пришлось поменять первоначальное название пластинки «Посторонним вход запрещен» на более созидательное. Все-таки группу, к сожалению, прочно подзабыли, и негоже было бы сейчас дополнительно отпугивать непосвященных эмоционально окрашенным заглавием.

