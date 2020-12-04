Полина Гагарина и Владимир Пресняков признаны исполнителями года

13:34 4.12.2020

Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория» прошла в Государственном Кремлёвском дворце 3 декабря 2020 года.

Впервые за несколько лет существования мероприятие состоялось без зрителей. Звезды шоу-бизнеса, академики премии и vip-гости разместились на сцене, став полноправными участниками концерта-телесъемки, а зал было решено оставить абсолютно свободным, использовав в качестве декорации.

Профессионалы музыкальной индустрии голосовали за лучших артистов в шестнадцати номинация четырнадцать из которых было основными и две специальными. В двух последних певица Лариса Долина была объявлена «Легендой отечественной эстрады», а композитор Игорь Матвиенко получил награду «За неоценимый вклад в российскую культуру».

Хит «Uno» от группы Little Big из Санкт-Петербурга обошел соперников сразу в трех категориях - «Лучшая поп-группа года», «Лучшее музыкальное видео» и «Песня года».

Другим рекордсменом по числу заработанных наград стал Николай Носков, объявленный победителем в двух номинациях - «Концерт года» и «Лучший рок-исполнитель». Таким образом, академики отметили прошлогодний концерт Николая Носкова «Живой» в столичном «Крокус Сити Холле», на сцене которого певец появился еще не до конца оправившись от тяжелой болезни.

Лучшей поп-исполнительницей признана Полина Гагарина. Лучшим поп-исполнителем стал Владимир Пресняков.