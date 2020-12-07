Критик Соседов заявил, что Пугачева выработала свой ресурс

Критик Соседов заявил, что Пугачева выработала свой ресурс

Известный музыкальный критик Сергей Соседов скептически оценил попытки омоложения Аллы Пугачевой.

Эксперт заметил, что после пластических операций Примадонна чувствует себя, как девочка на тонких ножках, однако это ощущение далеко от реального положения вещей, передает РИА Новости. На самом же деле, по мнению критика, Пугачева исчерпала свой ресурс и истратила талант.

Подобная же участь ждет, по мнению Сергея Соседова и Лолиту с Димой Биланом. После того, как эти артисты состарятся, они будут почивать на лаврах, выходить к людям с палочкой и утверждать, что они «еще ничего». Бессмертие же, по мнению обозревателя — удел избранных гениев. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 07.12.2020, 17:21
    Гость: Перевожу на гетеросексуальный русский:

    Мадемуазель Соседофф очень боится собственного забвения.

  5. 07.12.2020, 16:31
    Гость: вивод

    Интересно узнать мнение поскрёбыша ,клоуна по совместительству. Бабкино охлос хавает или изыди Изергиль.

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