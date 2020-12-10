Алексей Караковский и Происшествие «Дьявол и Господь Босх»

Алексей Караковский и Происшествие «Дьявол и Господь Босх»

Исполнитель: Алексей Караковский и Происшествие, Название: «Дьявол и Господь Босх», Стиль: рок, Год: 2020

Иероним Босх — один из наиболее заметно повлиявших творцов русского рока мировых живописцев. Репродукцией его картины «Искушение святого Антония» Егор Летов оформил вершинный альбом «Гражданской Обороны» «Невыносимая легкость бытия». А Владимир Селиванов из минских групп «Красные Звезды» и «Черная Ленточка» придумал незабываемый припев: «Босх любит Бога — Бог любит Босха».

Алексей Караковский вместе со своей группой «Происшествие» посвятил Босху и его эпохе Северное Возрождение целый альбом. Нидерландского художника считали своим представители диаметрально противоположных лагерей. Вольнодумцы в нем видели еретика и алхимика. Верующие традиционалисты восхищались у Босха символическим изображением смертных грехов, способным отвратить от порочного образа жизни.

В фолк-панковой песне «Происшествия» Босх объявлен вечным антифашистом, неотступно сопровождающим анархистом всех времен на костер. В этом ракурсе — ключ к пониманию альбома. История и христианство всегда были для интеллектуала Алексея Караковского неким фундаментом для выстраивания собственной системы ценностей. Он тщательно моделирует верования эпохи Возрождения, чтобы объяснить через них актуальные общественно-политические процессы. Вероятно, поэтому Христос в его песнях выступает на радио BBC, обыкновенные пряхи подготавливают человечество к приходу Мессии, а налоговое бремя витиевато сравнивается с отчислениями палачу, на которые тот отрубит голову тебе же.

Двадцать песен альбома «Дьявол и Господь Босх» образуют музыкальный радиоспектакль, составленный из весьма разнородных элементов. Мелодекламации здесь изысканно сочетаются с женскими вокальными партиями, особенности эпохи Северного Возрождения характеризуются посредством вкраплений из подлинных записей речей Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, а песня «Великий диктатор» на контрасте исполнена в хиппистской манере группы «Крематорий».

Каждый думающий меломан обязательно найдет в этом пестром и местами эклектичном альбоме что-то ментально близкое. Особенно удались Алексею Караковскому сотоварищи те вещи, которые выдают его интерес к таинственным мистическим откровениям и камерной музыке - «Две сестры», «Господь узнает своих», «Теодицея» и «Fiamme Verdi (Зеленое пламя)». Редкий, между прочим, случай, когда от записи будут пребывать в одинаковом восторге и «белоленточники», и практикующие православные. 

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