Орден Славы (Вячеслав Бутусов) «Аллилуия»

Исполнитель: Орден Славы, Название: «Аллилуия», Стиль: симфо-рок, Год: 2020

После распада группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов собрал новый состав, но не спешил объявлять название следующего проекта. Два года длились гастроли с программой песен «Наутилуса Помпилиуса», а унифицированное прочтение некоторых из них было довольно спорным. И когда это затянувшееся «межсезонье» стало казаться проявлением творческого бессилия, Бутусов объявил название своей новой команды «Орден Славы» и анонсировал дебютный альбом «Алилуия».

От названия «Орден Славы» веет какой-то надуманностью и, чего уж там — претенциозностью. В своих опасениях укрепляешься, когда видишь на развороте буклета-плаката огромный фотопортрет Вячеслава свет Геннадьевича в каком-то немыслимом камзоле, покрой которого будто позаимствован с полотен Веласкеса. Правда, при прослушивании диска львиная доля сомнений отпадает, и словосочетание «Орден Славы» оказывается в контексте альбома очень даже уместным.

В переводе с иврита «аллилуия» означает «хвалите имя Господне». По замыслу Бутусова, альбом представляет собой и славословие Творцу, и покаяние перед Ним. Переосмыслению прошлых исканий посвящены первые две песни диска. Жесткие гитарные «Герои» будто бы написаны поверх «наутилусовских» «Синоптиков», посвященных, как мы помним, рок-братству 80-х. Представители этой генерации «вселяли надежду в нас, вселяли любовь без, песен, без праздников, без жестов, без слов». Теперь же подлинные герои, по разумению Бутусова, те, кто старается соизмерять свою жизнь с Божиим Промыслом:

Святая надежда в нас

Святая любовь

Без страха и трепета и

Без песен без слов.

Вторая отсылка к наследию «НАУ» — песня «Кровавая река». Заглавный образ мы встречали уже в песне «Эти реки». Только там он был помещен в антураж агонизирующего СССР, а теперь Бутусов дает более широкую панораму — начиная с древнего Израиля и заканчивая Судным днем, куда эти мутные багровые потоки в конечном итоге и устремляются. Особое место в тексте «Кровавой реки» занимает место «священный город-призрак» - вероятно, Петербург.

Питер безраздельно властвует и в следующей песне - «Идиот». Здесь совмещены как минимум три временных пласта: в куплетах-мелодекламациях Петербург Достоевского незаметно перетекает в современный Питер, где в метро спускается прошедший сквозь эпохи князь Мышкин. А в припевах на передний план выдвигаются Евангельские события — начиная от усекновения главы Иоанна Предтечи и заканчивая Светлым Христовым Воскресением.

В этом свободном перемещении по эпохам видится замысел всего альбома. Пластинка «Алилуия» сочинена и записана человеком, будто явившегося к нам из прошлого — ориентировочно из предреволюционной эпохи, черты которой угадываются в овеянных тревожным отблеском «Окаянных дней» Ивана Бунина «Красных реках» и в возвышенной песне «1915», которая у тоскующих по тем временам людей ассоциируется с раем.

Примеряя на себя роль сталкера во времени, Вячеслав Бутусов со своими музыкантами создает необычные и невероятно помпезные аранжировки. В плотную гитарную вязь то и дело вплетаются звуки оркестра и детского хора. Некоторые номера даже больше, чем песни — они напоминают сюиты или театрализованные мистерии. Таковы финальные два трека - «Звезда небосклона» и «Поэт и правитель», представляющие собой пламенные обращения к божественным и ангельским силам необычными вкраплениями, вроде молитвы Святому Духу «Царю Небесный».

Даже посвящениям детям заметны витиеватые аристократические изыски. Песня «Алилуия, София!», вероятно, задумывалась как утешительное слово к дочери Бутусова, только, вот, интересно, насколько достигли своей цели выспренние фразы, типа «любовь — это жизнь, любовь — это дух». Вряд ли прислушается юное поколение и пораженческому вальсу «Дети сидят в интернете», а зря! Весной этого года после выхода клипа песня снискала немало незаслуженно злобных откликов со стороны взрослых, которые, видимо, упорно не пытаются признавать, что их уткнувшиееся в гаджеты дети знаменуют собой полный провал в воспитательной работе. А зря — победивший пространство и время Вячеслав Бутусов просто так предостерегать бы не стал!