Портрет Петра Чайковского появился в центре Нью-Йорка

Портрет Петра Чайковского появился в центре Нью-Йорка

Исполинский портрет Петра Ильича Чайковского появился в центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер.

Инициатором установки изображения российского композитора выступил сервис распространения цифровой музыки Spotify. В компании объяснили, что популярность Чайковского во все времена вне конкуренции. Каждый месяц к его произведениям на сервисе обращается 2,8 миллиона человек.

О том, что Чайковский стал наиболее популярным композитором стало известно 8 декабря. В ходе подсчета за основу брались исполнения музыки Чайковского разными составами и оркестрами. 

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