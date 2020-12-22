Портрет Петра Чайковского появился в центре Нью-Йорка

13:41 22.12.2020

Исполинский портрет Петра Ильича Чайковского появился в центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер.

Инициатором установки изображения российского композитора выступил сервис распространения цифровой музыки Spotify. В компании объяснили, что популярность Чайковского во все времена вне конкуренции. Каждый месяц к его произведениям на сервисе обращается 2,8 миллиона человек.

О том, что Чайковский стал наиболее популярным композитором стало известно 8 декабря. В ходе подсчета за основу брались исполнения музыки Чайковского разными составами и оркестрами.