ЕР собирается выдвинуть в Госдуму Пугачеву, Валерию и Вассермана

14:48 23.12.2020

Списки должны быть поданы до начала февраля

Партия «Единая Россия» планирует попробовать выдвинуть в Госдуму ряд звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры по своим спискам.

Из наиболее приоритетных кандидатов «Ведомости» называют Павла Волю и Анатолия Вассермана, певиц Аллу Пугачеву и Валерию, актера Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту и экс-главу столичного департамента культуры Сергея Капкова. Уже начаты переговоры с этими людьми, причем «едросы» отдают себе отчет, что кто-то из них может и не согластиться.

Анатолий Вассерман подтвердил информацию о своем возможном выдвижении, но опроверг, что инициатором выступает «Единая Россия». Остальные звезды комментариев пока не дали.

Списки должны быть поданы до начала февраля. На данный момент в них уже есть вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Сергей Железняк, Дмитрий Саблин, Геннадий Онищенко и другие.