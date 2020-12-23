ЕР собирается выдвинуть в Госдуму Пугачеву, Валерию и Вассермана
Списки должны быть поданы до начала февраля
Партия «Единая Россия» планирует попробовать выдвинуть в Госдуму ряд звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры по своим спискам.
Из наиболее приоритетных кандидатов «Ведомости» называют Павла Волю и Анатолия Вассермана, певиц Аллу Пугачеву и Валерию, актера Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту и экс-главу столичного департамента культуры Сергея Капкова. Уже начаты переговоры с этими людьми, причем «едросы» отдают себе отчет, что кто-то из них может и не согластиться.
Анатолий Вассерман подтвердил информацию о своем возможном выдвижении, но опроверг, что инициатором выступает «Единая Россия». Остальные звезды комментариев пока не дали.
Списки должны быть поданы до начала февраля. На данный момент в них уже есть вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Сергей Железняк, Дмитрий Саблин, Геннадий Онищенко и другие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В общем то да, учитывая, что Алла Борисовна получила гражданство Израиля, купила там для себя и для Фили участки на самом престижном кладбище на Масляничной горе, её внуки- граждане Израиля, и дочурка тоже.
Это заведение всё больше напоминает клуб богатых евреев, чем государственный парламент. Вот он уже друг дружке реверансы делают, приглашают своих в ГД, Алла Борисовна уже в силу возраста "петь" больше не может, а доходы то откуда то нужно брать...
Мне просто интересно, а когда мы там увидим "белых коней" и других цирковых животных?
Если в главных аппаратах такие сидят, то дума чем хуже. Ждем от Пугачевой и Валерии новых государственных законов, которые в корне изменят жизнь в РФ.
Вассерман не пройдёт. Он слишком умный и унего много карманов в жилетке, и там сам чёрт ногу сломает. А вы знаете ,что там в этих карманах?
Вассерман подтвердил, но опроверг, что инициатором были ЕдРо. Таинственный незнакомец ночью на улице подошёл и инициировал его.
А, с Тверской они набирать не пробовали?