ЕР собирается выдвинуть в Госдуму Пугачеву, Валерию и Вассермана

Единая Россия собирается выдвинуть в Госдуму Пугачеву, Валерию и Вассермана

Списки должны быть поданы до начала февраля

Партия «Единая Россия» планирует попробовать выдвинуть в Госдуму ряд звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры по своим спискам.

Из наиболее приоритетных кандидатов «Ведомости» называют Павла Волю и Анатолия Вассермана, певиц Аллу Пугачеву и Валерию, актера Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту и экс-главу столичного департамента культуры Сергея Капкова. Уже начаты переговоры с этими людьми, причем «едросы» отдают себе отчет, что кто-то из них может и не согластиться.

Анатолий Вассерман подтвердил информацию о своем возможном выдвижении, но опроверг, что инициатором выступает «Единая Россия». Остальные звезды комментариев пока не дали.

Списки должны быть поданы до начала февраля. На данный момент в них уже есть вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Сергей Железняк, Дмитрий Саблин, Геннадий Онищенко и другие. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2020, 23:18
    Гость: ABCD

    В общем то да, учитывая, что Алла Борисовна получила гражданство Израиля, купила там для себя и для Фили участки на самом престижном кладбище на Масляничной горе, её внуки- граждане Израиля, и дочурка тоже.
    Это заведение всё больше напоминает клуб богатых евреев, чем государственный парламент. Вот он уже друг дружке реверансы делают, приглашают своих в ГД, Алла Борисовна уже в силу возраста "петь" больше не может, а доходы то откуда то нужно брать...
    Мне просто интересно, а когда мы там увидим "белых коней" и других цирковых животных?

  2. 23.12.2020, 23:03
    Гость: Евгений В

    Если в главных аппаратах такие сидят, то дума чем хуже. Ждем от Пугачевой и Валерии новых государственных законов, которые в корне изменят жизнь в РФ.

  3. 23.12.2020, 22:58
    Гость: Неа

    Вассерман не пройдёт. Он слишком умный и унего много карманов в жилетке, и там сам чёрт ногу сломает. А вы знаете ,что там в этих карманах?

  4. 23.12.2020, 22:23
    Гость: www

    Вассерман подтвердил, но опроверг, что инициатором были ЕдРо. Таинственный незнакомец ночью на улице подошёл и инициировал его.

Все комментарии (61)
Выбор читателей
Олимпийские атлеты из России на открытии XXIII Олимпийских игр
Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу
«Фемида "зависла": Полтора года прошло после убийства русских героических парней… и ничего»
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Госдума ввела миллионные штрафы за отказ удалять информацию с сайтов
Фото с сайта twitter.com
Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году
СК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве
Тюрьма
Закон о лишении свободы за клевету в интернете принят Госдумой
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным
© KM.RU, Михаил Попов
Суд приговорил российского военного к 13 годам колонии за госизмену
© KM.RU, Александра Воздвиженская
На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин призвал кабмин «вытаскивать людей из трущоб»