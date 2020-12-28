«Горбушка» выполнила концертные обязательства, понеся миллионные убытки
Двадцать пятого декабря знаменитый столичный ДК им. Горбунова завершил концертный сезон выступлением группы Animal ДжаZ.
«Горбушка» стала одной из немногих столичных концертных площадок, продолжившей работу в период жестких ограничений на вместимость зала из-за пандемии коронавируса. Осенью там прошли концерты Мары и групп «Ногу Свело!», «КняZz», «АукцЫон» и других исполнителей.
Каких усилий это стоило возрожденной в 2019-м площадке, рассказал порталу KM.RU концертный руководитель ДК им Горбунова, Алексей Ларин: «После ужесточения требований к проведению мероприятий и сокращению допустимой вместимости зала до 25%. проведение любого концерта стало нерентабельным. Но отменить весь концертный сезон означало окончательно подорвать доверие зрителей - тех зрителей, которые ждали свои концерты с весны и лета, не сдавали билеты и верили в то, что мы все проведем в новые назначенные даты. А также тех зрителей, которые приобрели билеты на новые заявленные осенние концерты. Решение по каждому концерту принималось отдельно. В принятии решения проводить или переносить (отменять) всегда принимали участие и артисты».
Концерты в ДК им. Горбунова проходили при строжайшем соблюдении всех санитарных норм, в чем воочию убедились и наши корреспонденты. «С самого начала концертного сезона я не стал дожидаться проверок Роспотребнадзора, понимая ответственность проведения мероприятий в такое непростое эпидемиологическое время, изучил методические материалы, требования и нормы Роспотребнадзора к проведению мероприятий и стал им следовать и их выполнять», - признался Алексей Ларин.
Все это требовало дополнительных затрат. «Абсолютно новые для нас действия при проведении концертов, такие как дезинфекция помещения, а ДК Горбунова это 8000 квадратных метров общего пользования, увеличило финансовую нагрузку на мероприятия, - объяснил Алексей Ларин. – Сданные билеты, текущие расходы, персонал, который сидел без работы и без денег полгода. Все это привело к тому: что наш концертный год закончился убытком, исчисляемым десятками миллионов рублей. Но мы выполнили свои обязательства перед зрителями».
Несмотря на то, что с наступлением 2021 года ограничения не будут сняты, площадка продолжит работу. На январь наступающего года уже запланированы концерты групп «Биртман», F.P.G, «Оргия Праведников», «Алиса», фестиваль «Панк-рок Елка» и др. «Мы не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Москве, - подытожил Алексей Ларин. – Сейчас наша индустрия работает вслепую. Мы строим планы, а потом подстраиваем их под обстоятельства, которые есть сегодня и сейчас».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прямо герои труда :)
от жадности даже карантин нипочем !и ведь не стыдно же бахвалиться...