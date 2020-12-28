«Горбушка» выполнила концертные обязательства, понеся миллионные убытки

17:30 28.12.2020

Двадцать пятого декабря знаменитый столичный ДК им. Горбунова завершил концертный сезон выступлением группы Animal ДжаZ.

«Горбушка» стала одной из немногих столичных концертных площадок, продолжившей работу в период жестких ограничений на вместимость зала из-за пандемии коронавируса. Осенью там прошли концерты Мары и групп «Ногу Свело!», «КняZz», «АукцЫон» и других исполнителей.

Каких усилий это стоило возрожденной в 2019-м площадке, рассказал порталу KM.RU концертный руководитель ДК им Горбунова, Алексей Ларин: «После ужесточения требований к проведению мероприятий и сокращению допустимой вместимости зала до 25%. проведение любого концерта стало нерентабельным. Но отменить весь концертный сезон означало окончательно подорвать доверие зрителей - тех зрителей, которые ждали свои концерты с весны и лета, не сдавали билеты и верили в то, что мы все проведем в новые назначенные даты. А также тех зрителей, которые приобрели билеты на новые заявленные осенние концерты. Решение по каждому концерту принималось отдельно. В принятии решения проводить или переносить (отменять) всегда принимали участие и артисты».

Концерты в ДК им. Горбунова проходили при строжайшем соблюдении всех санитарных норм, в чем воочию убедились и наши корреспонденты. «С самого начала концертного сезона я не стал дожидаться проверок Роспотребнадзора, понимая ответственность проведения мероприятий в такое непростое эпидемиологическое время, изучил методические материалы, требования и нормы Роспотребнадзора к проведению мероприятий и стал им следовать и их выполнять», - признался Алексей Ларин.

Все это требовало дополнительных затрат. «Абсолютно новые для нас действия при проведении концертов, такие как дезинфекция помещения, а ДК Горбунова это 8000 квадратных метров общего пользования, увеличило финансовую нагрузку на мероприятия, - объяснил Алексей Ларин. – Сданные билеты, текущие расходы, персонал, который сидел без работы и без денег полгода. Все это привело к тому: что наш концертный год закончился убытком, исчисляемым десятками миллионов рублей. Но мы выполнили свои обязательства перед зрителями».

Несмотря на то, что с наступлением 2021 года ограничения не будут сняты, площадка продолжит работу. На январь наступающего года уже запланированы концерты групп «Биртман», F.P.G, «Оргия Праведников», «Алиса», фестиваль «Панк-рок Елка» и др. «Мы не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Москве, - подытожил Алексей Ларин. – Сейчас наша индустрия работает вслепую. Мы строим планы, а потом подстраиваем их под обстоятельства, которые есть сегодня и сейчас».