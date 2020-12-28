Исполнитель: Разные, Название: «Сектор Газа .Трибьют», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Вышедший на днях трибьют группе «Сектор Газа» наглядно демонстрирует, насколько творчество Юрия «Хоя» Клинских оказалось нужным современной России. Даже спустя 10-15 лет после смерти музыканта его творчество, увы, воспринималось самопровозграшенными «законодателями вкусов» как нечто маргинальное. Ситуацию усугублял нелепый трибьют, вышедший 15 лет назад, где более-менее убедительно сработали разве что «НОМ», «Кирпичи» да «Монгол Шуудан».

Изданием нынешнего трибьюта занимаются прямые наследники и последователи Юрия Хоя, что очень благотворно сказалось на конечном результате. Прежде всего, потому что они отвечали не только за организационную, но и за творческую составляющую. Один из продюсеров проекта Сергей Ким исполнил со своей группой «Сектор Газовой Атаки» «Утопленника», передав эмоционально, но без неуместного надрыва огромную жажду любви, которая не покидает человека даже после смерти.

Вместе с «Сектором Газовой Атаки» звонко и озорно спела «Хату» дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. А в сольном номере «Твой звонок» она доказала, что может быть нежной и лиричной. Кстати, переделанный от женского лица текст этой песни еще сильнее заострил драматизм истории, ведь по сюжету получается, что героиня, не выдержав разлуки с любимым, сама отправляется к нему навстречу через ужасный ночной лес!

В записи новых версий «Утопленника» и «Твоего звонка» принял участие клавишник «золотого состава» «Сектора Газа» Алексей Ушаков. Еще одна соратница Юрия Хоя Татьяна Фатеева выбрала для исполнения провокационный «Авто-мат», четко дав понять, что разъяренная женщина за рулем может быть опасней ядерной войны. На этом участие представительниц прекрасного пола в трибьюте отнюдь не ограничивается. Группа «Мураками» деликатно перепела «Лирику», а «Дайте Два» уверенно дали альтернативного рэпа в «Самых лучших тачках».

Как видим, шаблонное представление о том, что песни Хоя интересны только недалеким провинциальным панкам да дворовым гопникам, рушится на глазах. Особенно – когда группа «ДДТ» интригует в «Ночи перед Рождеством» контрастным сочетанием электронных припевов и фолковых куплетов. Или группа «СерьГа» в «Пора домой» поначалу и впрямь вкрадчиво «наводит грусть» медитативным вступлением, а потом пускается в мощный гитарный отрыв. «Каждый из нас хочет домой», - печально пел Сергей Галанин в своей ранней песне «Чертополох». Теперь же под «домом» он скорее понимает вожделенный рай, воспетый им недавно в альбоме «Приметы». А «7Б» исполнили «Туман» по-домашнему уютно.

Без панков, вестимо, дело тоже не обошлось. Представители нынешней генерации панк-рока «План Ломоносова» добавили в «Возле дома твоего» угарных хоровых подпевок и интонационно выделив слово «твоего» в припевах. Так песня превратилась в задиристую серенаду хулигана, не дающего расслабиться подруге в ее же родных пенатах. «Голос Омерики» добавил аутентики в «Колхозный панк» - и теперь фраза «я имею свой баян» подкреплена реальными действиями. «Лампасы», «Черный вторник», «Азон» и другие, практически ничего по фактуре не изменив, сыграли просто немного плотнее. Впрочем, они выбрали такие песни, которые и оригинальных аранжировках будут всегда. Отчетливее всего эта мысль выражена во вступлении группы «Действуй!» к песне «Бомж»: уже и 30 лет прошло, а инфляция все растет!

Не ударили в грязь лицом и представители тяжелого фронта. Альтернативный «Бродячий цирк» исполнил «Нас ждут из темноты» так, что мурашки по коже – и впрямь получился добротный ужастик. Артур Беркут призывает к «Святой войне» голосом отважного командира – тогда как аккомпанирующие ему музыканты «Черного вторника» вторят ему от лица простых, но преданных вояк. «Монгол Шуудан» сотворил непробиваемую стену звука в «Казачьей». «Химера» поставила в трибьюте вескую точку индастриэл-металлической версией «Сектора Газа».

Дисковое издание трибьюта и оформлено с душой. На разных створках обложки Юрий Хой с рассекает по русским полям на мотоцикле, с грустью взирает на лес с виднеющимся из-за деревьев деревянным храмом и оставляет на опушке гитару. К счастью, нашлись те, кто ее обнаружил, подобрал и со знанием дела использовал инструмент по прямому назначению.