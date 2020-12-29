Поместье Майкла Джексона продали за пятую часть заявленной цены
Ранчо Майкла Джексона «Неверленд» было продано за 22 миллиона долларов вместо 100 миллионов заявленных.
Выставлено на продажу ранчо было еще в 2016-м. Годом позже оно упало в цене на треть, сообщает РИА Новости. В прошлом году стоимость поместья составляла уже 31 миллион.
Ранчо площадью в 1000 гектаров приобрел миллиардер Рональд Беркл, сколотивший капитал на слияниях и поглощениях. Музей Майкла Джексона он там пока устраивать не собирается. В планах Беркла сделать из поместья клуб.
Приобретенное 32 года назад ранчо Майкл Джексон назвал в честь мифической страны Питера Пэна. Певец там устроил развлекательный парк с сетью детских железных дорог, колесом обозрения, судном пиратов и американским горками.
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