Поместье Майкла Джексона продали за пятую часть заявленной цены

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Ранчо Майкла Джексона «Неверленд» было продано за 22 миллиона долларов вместо 100 миллионов заявленных.

Выставлено на продажу ранчо было еще в 2016-м. Годом позже оно упало в цене на треть, сообщает РИА Новости. В прошлом году стоимость поместья составляла уже 31 миллион.

Ранчо площадью в 1000 гектаров приобрел миллиардер Рональд Беркл, сколотивший капитал на слияниях и поглощениях. Музей Майкла Джексона он там пока устраивать не собирается. В планах Беркла сделать из поместья клуб.

Приобретенное 32 года назад ранчо Майкл Джексон назвал в честь мифической страны Питера Пэна. Певец там устроил развлекательный парк с сетью детских железных дорог, колесом обозрения, судном пиратов и американским горками.
 

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